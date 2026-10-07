El paso a paso que permitió detener a un sospechoso de homicidio: se presentó ante los policías como inocente pero quedó detenido

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Japón y Vigo, en el Cerro.

El auto de los homicidas fue seguido mediante cámaras del Ministerio del Interior y policías desplegaron un operativo en la zona para ubicarlo. Cerca del estadio de Rampla, los delincuentes bajaron del vehículo y lo abandonaron.

Policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos identificaron la vivienda donde había ingresado, al menos, uno de los sospechosos.

Seguí leyendo Buscan a los autores de un homicidio en el Cerro: la víctima fue apuñalada

Un joven de 19 años estaba en el lugar y se presentó como el propietario de la vivienda; firmó la autorización para que los efectivos ingresaran e hicieran una inspección, que no tuvo resultados positivos. Sin embargo, los investigadores notaron que, el joven, vestía igual al conductor del vehículo al momento del crimen.

Por ende, es uno de los sospechosos y quedó detenido en el lugar. Fueron comparadas las imágenes y se informó del caso a la fiscalía correspondiente, a cargo de la doctora Andrea Naupp.

En tanto, el auto utilizado para la huida, que quedó abandonado, fue periciado e incautado por la Policía.

Los cuatro crímenes están siendo investigados por Homicidios, que trabaja por estas horas para dar con los responsables.