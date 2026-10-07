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homicidio en el cerro

El paso a paso que permitió detener a un sospechoso de homicidio: se presentó ante los policías como inocente pero quedó detenido

El detenido es un joven de 19 años que, declarándose ajeno al caso, permitió incluso que los policías inspeccionaran su casa en el Cerro. Las filmaciones de cámaras de seguridad lo delataron como partícipe del crimen de este martes en el barrio.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Japón y Vigo, en el Cerro.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Japón y Vigo, en el Cerro.

El auto de los homicidas fue seguido mediante cámaras del Ministerio del Interior y policías desplegaron un operativo en la zona para ubicarlo. Cerca del estadio de Rampla, los delincuentes bajaron del vehículo y lo abandonaron.

Policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos identificaron la vivienda donde había ingresado, al menos, uno de los sospechosos.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Japón y Vigo, en el Cerro.
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Un joven de 19 años estaba en el lugar y se presentó como el propietario de la vivienda; firmó la autorización para que los efectivos ingresaran e hicieran una inspección, que no tuvo resultados positivos. Sin embargo, los investigadores notaron que, el joven, vestía igual al conductor del vehículo al momento del crimen.

Por ende, es uno de los sospechosos y quedó detenido en el lugar. Fueron comparadas las imágenes y se informó del caso a la fiscalía correspondiente, a cargo de la doctora Andrea Naupp.

En tanto, el auto utilizado para la huida, que quedó abandonado, fue periciado e incautado por la Policía.

Los cuatro crímenes están siendo investigados por Homicidios, que trabaja por estas horas para dar con los responsables.

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