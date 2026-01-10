RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORME DE DINAGUA

Casi la mitad del país se encuentra en condiciones hidrológicas entre bajo y por debajo de lo normal

El dato corresponde al informe de diciembre realizado por técnicos de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente. En algunas cuencas, esa condición persiste desde hace 4 a 5 meses.

sequía-en-Río-Negro

El 49% del territorio nacional se encuentra en condiciones hidrológicas entre bajo y por debajo de lo normal, de acuerdo a los datos de diciembre del boletín hidrológico de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) del Ministerio de Ambiente.

El relevamiento de los técnicos marca que esta condición persiste desde hace 4 a 5 meses, principalmente en las cuencas hidrográficas del río Santa Lucía, San José, vertiente océano Atlántico (arroyo Pando, Solís Grande, arroyo Maldonado, Laguna Rocha, entre otras) y las cuencas que aportan a la Laguna Merín, como el río Cebollatí.

En tanto, las cuencas que aportan al tramo inferior del río Uruguay (Cuareim, Arapey, Daymán, entre otras) y que drenan al Río de la Plata (Rosario, San Juan, entre otras) permanecen en condiciones hidrológicas dentro del rango normal para esta época del año, señala el informe.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.
Seguí leyendo

"Estas lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo", afirmó Yamandú Orsi

Respecto a diciembre, el reporte da cuenta de una distribución irregular de las lluvias en el país.

Mientras que las cuencas del tramo inferior del río Uruguay y de la parte alta del río Negro registraron acumulados significativos superiores a 150 mm, las cuencas de Río de la Plata y Frente Marítimo (incluyendo las cuencas del río Santa Lucía y San José) tuvieron acumulados promedios mensuales que oscilaron entre 20 mm y 45 mm. En las cuencas del arroyo Pando y arroyo Colorado, ubicadas en el tramo inferior del río Santa Lucía, los acumulados fueron inferiores a 10 mm.

La perspectiva hidrológica para enero y febrero marca una alta probabilidad (70% en el corto plazo) de que los caudales en la región hidrográfica del río Santa Lucía, vertiente océano Atlántico y Laguna Merín permanezcan por debajo de lo normal durante el primer mes del año.

La perspectiva es que a partir de marzo las condiciones tiendan a normalizarse, pero la probabilidad es alta que en ese mes se mantengan las condiciones deficitarias, aunque dependerá de la evolución de las lluvias esperadas para los próximos meses.

BHD_Diciembre

Temas de la nota

Lo más visto

video
FRENTE A LAGUNA ESCONDIDA

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en playa de José Ignacio; estaban en una zona sin guardavidas
METEOROLOGÍA

Inumet elevó a naranja y extendió hasta las 16 horas la advertencia por vientos muy fuertes y persistentes
INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

Alerta en Buenos Aires por la mosca negra que "muerde" y está en Uruguay; MSP realiza recomendaciones
FRÍO EL SÁBADO y AGRADABLE EL DOMINGO

Nubel Cisneros advierte por "vientos destructivos" y acumulados de lluvia "no muy relevantes"
PROCEDIMIENTO

Aduanas incautó un vehículo y mercadería de contrabando por más de $3.200.000 en la Interbalnearia y la ruta 34

Te puede interesar

Inumet actualizó la doble advertencia por vientos muy fuertes y persistentes vigente para varios departamentos
HASTA LAS 20 HORAS

Inumet actualizó la doble advertencia por vientos muy fuertes y persistentes vigente para varios departamentos
El viento arrancó un árbol de raíz y una cámara de seguridad registró la caída sobre dos vehículos video
EN EL PRADO

El viento arrancó un árbol de raíz y una cámara de seguridad registró la caída sobre dos vehículos
Pretil de un edificio antiguo en Ciudad Vieja se desplomó por el viento fuerte y cayó arriba de un auto video
TEMPORAL EN MONTEVIDEO

Pretil de un edificio antiguo en Ciudad Vieja se desplomó por el viento fuerte y cayó arriba de un auto

Dejá tu comentario