OPERATIVO DE SEGURIDAD

Casi 900 policías movilizará el Ministerio del Interior para el clásico del domingo en el Parque Central

Habrá vallados y zonas de exclusión vehicular desde las 12:30 horas. También se implementará un sistema de doble control de acceso. El partido se jugará solo con hinchada tricolor. Las puertas del estadio se abrirán a las 13:30 horas.

hinchas-nacional-ingreso-parque-central-republicana

El operativo se activará desde las 6 de la mañana del domingo y se iniciará a partir de las 12:30 horas con la colocación de vallados y zonas de exclusión vehicular. El perímetro de exclusión abarcará las calles 8 de Octubre, Estero Bellaco, Monte Caseros y Pedro Olmida.

1

Además, se implementará un sistema de doble control de acceso. En el primer anillo de control, se instalarán pórticos previos a las puertas del estadio, donde se verificará entrada, documentación y se utilizarán cámaras de reconocimiento facial. Hinchas que estén en la lista de impedidos no podrán ingresar. El segundo anillo, estará en las puertas de ingreso, donde se realizará nuevamente el control de las entradas, documentos y reconocimiento facial.

El ministro Carlos Negro en el Día del Policía caído en el cumplimiento del deber. Foto: FocoUy
"Son los únicos trabajadores que cuando salen de su casa no saben si van a volver", dijo Negro sobre los policías
2

El partido se jugará solo con hinchas de Nacional. Las puertas del Gran Parque Central se abrirán desde las 13:30 horas. Previamente, equipos K9 de la Guardia Republicana inspeccionarán todo el estadio. La Policía Nacional recomienda concurrir con antelación para evitar aglomeraciones en los accesos y favorecer el ingreso ordenado y seguro.

Objetos permitidos y prohibidos

Se permitirá el ingreso con:

• Radios portátiles con pilas chicas (AA o AAA).

• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente, según coordinación previa.

• Banderas de hasta 2 x 1 metro.

• Termo y mate.

• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

No se permitirá el ingreso con:

• Fuegos artificiales, bengalas, papel picado, serpentina o cualquier tipo de pirotecnia.

• Bebidas alcohólicas.

• Objetos ofensivos o que puedan utilizarse como armas.

• Material racista, xenófobo o político que incite a la violencia.

• Objetos peligrosos, inflamables o que representen riesgo para la salud.

• Animales (salvo de asistencia para personas con discapacidad).

• Paraguas.

3
Dejá tu comentario