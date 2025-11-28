Casi 900 policías movilizará el Ministerio del Interior para el clásico del domingo en el Parque Central

El Ministerio del Interior movilizará a 877 policías el domingo en el operativo de seguridad para el clásico que Nacional y Peñarol disputarán desde las 16:30 horas en el Gran Parque Central, en la segunda final del Campeonato Uruguayo 2025.

El operativo se activará desde las 6 de la mañana del domingo y se iniciará a partir de las 12:30 horas con la colocación de vallados y zonas de exclusión vehicular. El perímetro de exclusión abarcará las calles 8 de Octubre, Estero Bellaco, Monte Caseros y Pedro Olmida.

Además, se implementará un sistema de doble control de acceso. En el primer anillo de control, se instalarán pórticos previos a las puertas del estadio, donde se verificará entrada, documentación y se utilizarán cámaras de reconocimiento facial. Hinchas que estén en la lista de impedidos no podrán ingresar. El segundo anillo, estará en las puertas de ingreso, donde se realizará nuevamente el control de las entradas, documentos y reconocimiento facial.

Seguí leyendo "Son los únicos trabajadores que cuando salen de su casa no saben si van a volver", dijo Negro sobre los policías

2

El partido se jugará solo con hinchas de Nacional. Las puertas del Gran Parque Central se abrirán desde las 13:30 horas. Previamente, equipos K9 de la Guardia Republicana inspeccionarán todo el estadio. La Policía Nacional recomienda concurrir con antelación para evitar aglomeraciones en los accesos y favorecer el ingreso ordenado y seguro.

Objetos permitidos y prohibidos

Se permitirá el ingreso con:

• Radios portátiles con pilas chicas (AA o AAA).

• Bombos, tambores o redoblantes con lonja transparente, según coordinación previa.

• Banderas de hasta 2 x 1 metro.

• Termo y mate.

• Carteras, bandoleras, mochilas, bolsos chicos y riñoneras.

No se permitirá el ingreso con:

• Fuegos artificiales, bengalas, papel picado, serpentina o cualquier tipo de pirotecnia.

• Bebidas alcohólicas.

• Objetos ofensivos o que puedan utilizarse como armas.

• Material racista, xenófobo o político que incite a la violencia.

• Objetos peligrosos, inflamables o que representen riesgo para la salud.

• Animales (salvo de asistencia para personas con discapacidad).

• Paraguas.