Casi 3 años de prisión para un hombre que abusó sexualmente de una niña de 12 años

Foto: FocoUy.

Un hombre de 37 años fue condenado este miércoles por haber abusado de una niña de 12 años en José Pedro Varela, ciudad del departamento de Lavalleja. La denuncia había sido presentada en enero de 2025.

El delincuente deberá cumplir dos años y diez meses de prisión, informó la policía local. Además deberá reparar a al víctima con 12 salarios suyos o, en su defecto, 12 salarios mínimos ($ 23.604), sin perjuicio de su derecho de proseguir con la vía procesal correspondiente para conseguir la reparación integral del daño.

Además, como ocurre en casos de abuso sexual, la Justicia ordenó que le sea quitada la patria potestad. Y está inhabilitado para ejercer funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud, sanitarias o cualquier actividad relacionada y todas aquellas que impliquen contacto con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. Por un plazo de 10 años.

