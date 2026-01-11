UTE informó a través de su Mapa Interactivo que al momento hay 9.994 usuarios sin energía eléctrica debido al ciclón extratropical que afectó Uruguay en las últimas horas.
Casi 10.000 usuarios de UTE continúan sin energía eléctrica debido a daños por el ciclón extratropical
El Mapa Interactivo de UTE indica que el departamento de Montevideo cuenta con 3.838 clientes sin luz, en Canelones son 4.652 y en Maldonado 1.270.
El reporte indica que en Montevideo hay 3.838 clientes sin luz, en Canelones 4.652 y en Maldonado 1.270.
El ente estatal señaló que las cuadrillas continúan trabajando en las zona afectadas con el fin de restablecer el servicio a la brevedad.
Seguí leyendo
Son más de 23.000 los clientes de UTE sin luz como consecuencia de los vientos fuertes por el temporal
Desde Bomberos dijeron a Subrayado que este domingo culminó la alerta y pasaron los vientos fuertes, por lo que los llamados disminuyeron sustancialmente.
"En la noche se atendieron en el Área Metropolitana 149 intervenciones que quedaban pendientes, y ahora activos hay solo 16 eventos", precisaron.
Temas de la nota
Lo más visto
BOLETÍN PLUVIOMÉTRICO
Lluvias caídas en las últimas 24 horas: la máxima nacional fue en Laguna Merín con 105 milímetros
FRENTE A LAGUNA ESCONDIDA
Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en playa de José Ignacio; estaban en una zona sin guardavidas
METEOROLOGÍA
Inumet elevó a naranja y extendió hasta las 16 horas la advertencia por vientos muy fuertes y persistentes
EN EL PRADO
El viento arrancó un árbol de raíz y una cámara de seguridad registró la caída sobre dos vehículos
PROCEDIMIENTO
Dejá tu comentario