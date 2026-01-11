Casi 10.000 usuarios de UTE continúan sin energía eléctrica debido a daños por el ciclón extratropical

UTE informó a través de su Mapa Interactivo que al momento hay 9.994 usuarios sin energía eléctrica debido al ciclón extratropical que afectó Uruguay en las últimas horas.

El reporte indica que en Montevideo hay 3.838 clientes sin luz, en Canelones 4.652 y en Maldonado 1.270.

El ente estatal señaló que las cuadrillas continúan trabajando en las zona afectadas con el fin de restablecer el servicio a la brevedad.

Desde Bomberos dijeron a Subrayado que este domingo culminó la alerta y pasaron los vientos fuertes, por lo que los llamados disminuyeron sustancialmente.

"En la noche se atendieron en el Área Metropolitana 149 intervenciones que quedaban pendientes, y ahora activos hay solo 16 eventos", precisaron.