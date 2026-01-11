RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO-CANELONES Y MALDONADO

Casi 10.000 usuarios de UTE continúan sin energía eléctrica debido a daños por el ciclón extratropical

El Mapa Interactivo de UTE indica que el departamento de Montevideo cuenta con 3.838 clientes sin luz, en Canelones son 4.652 y en Maldonado 1.270.

ute-arreglos-cortes

El ente estatal señaló que las cuadrillas continúan trabajando en las zona afectadas con el fin de restablecer el servicio a la brevedad.

son mas de 23.000 los clientes de ute sin luz como consecuencia de los vientos fuertes por el temporal
Son más de 23.000 los clientes de UTE sin luz como consecuencia de los vientos fuertes por el temporal

Desde Bomberos dijeron a Subrayado que este domingo culminó la alerta y pasaron los vientos fuertes, por lo que los llamados disminuyeron sustancialmente.

"En la noche se atendieron en el Área Metropolitana 149 intervenciones que quedaban pendientes, y ahora activos hay solo 16 eventos", precisaron.

