RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARA EL FA "NO HAY ELEMENTOS"

Casaretto aseguró que irá a la Justicia si no se conforma una comisión investigadora sobre ASSE en Diputados

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, consideró que "no hay elementos de juicio" para la comisión investigadora planteada por el Partido Nacional a fines de abril y tampoco para ir a la Justicia.

casaretto-investigadora-danza

El diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto, aseguró este martes que irá a la Justicia si no se conforma una comisión investigadora parlamentaria sobre la gestión de Leonardo Cipriani y de Álvaro Danza al frente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

"Yo, como legislador, soy funcionario público y si conozco actividades que son delictivas o que rozan con el delito, tengo la obligación de denunciarlo; pretendíamos que se discutiera aquí, que se investigara aquí, pero todo hace indicar de que los votos no van a estar", afirmó.

Casaretto recordó que a fines de abril solicitó la conformación de una investigadora, "porque entendemos que el Parlamento no puede estar ajeno a esto" y que "no se puede judicializar permanentemente la política". Además, sostuvo que, días después, el Frente Amplio pidió otra investigadora y dio inicio a una negociación que duró un mes y medio.

diputado del fa acuso a nacionalista de actitud destemplada ante autoridades de jutep en comision
Seguí leyendo

Diputado del FA acusó a nacionalista de "actitud destemplada" ante autoridades de Jutep en comisión

El nacionalista indicó que las denuncias se deben investigar en el Parlamento y si no hay mérito para denunciar, se archivan; pero sí hay, se presenta la denuncia ante la Justicia. En el caso de ASSE, se alteró el camino y todo el directorio concurrió personalmente a realizar la denuncia, aseguró y acusó de "intencionalidad política".

Casaretto manifestó la disposición a investigar toda la administración de la gestión de Cipriani y la de Danza, y afirmó que "el Frente amplio se niega sistemáticamente a investigar a Danza". El legislador blanco apuntó al cobro de una partida indebida por dedicación permanente de 1.000 dólares durante ocho meses y habló de posible estafa al Estado y apropiación indebida de recursos, que además podría configurar enriquecimiento ilícito.

Reiteró que desde el oficialismo se "pretende mirar para el costado". "Estas cosas merecen investigarse y sistemáticamente el Frente Amplio se ha negado", insistió.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, consideró que "no hay elementos de juicio" para la comisión investigadora planteada por el Partido Nacional a fines de abril y tampoco para ir a la Justicia.

Varela salió en defensa de Danza y aseguró que "no es ningún delincuente, es una barbaridad, porque están hablando de un ser humano que tiene familia, que tiene amigos, que tiene una responsabilidad, que es un profesional; no se puede decir cualquier cosa de cualquier persona por más investidura política que uno tenga".

El legislador oficialista se preguntó "qué obsesión tiene con Danza" la oposición y no solo del punto de vista político sino personal. "Lo que han hecho con Danza es increíble, pocas veces visto en el Parlamento o a nivel del sistema político", sostuvo.

Temas de la nota

Lo más visto

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
NOVENA EDICIÓN

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA

La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
Internacionales

La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
10 DE OCTUBRE

Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales

Las fotos de la semana 1-8 de enero 2019

Te puede interesar

Foto: Archivo / Nicolás Vigliola / Subrayado
HABLÓ DE LA CAMIONETA

Senadores del Frente Amplio respaldaron al presidente Yamandú Orsi tras reunión en Suárez y Reyes
Niña sufrió graves lesiones en una mano luego de que una mesa de hormigón le cayera encima en la escuela video
EN UNA ESCUELA

Niña sufrió graves lesiones en una mano luego de que una mesa de hormigón le cayera encima en la escuela
Casaretto aseguró que irá a la Justicia si no se conforma una comisión investigadora sobre ASSE en Diputados video
PARA EL FA "NO HAY ELEMENTOS"

Casaretto aseguró que irá a la Justicia si no se conforma una comisión investigadora sobre ASSE en Diputados

Dejá tu comentario