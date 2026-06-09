Casaretto aseguró que irá a la Justicia si no se conforma una comisión investigadora sobre ASSE en Diputados

El diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto, aseguró este martes que irá a la Justicia si no se conforma una comisión investigadora parlamentaria sobre la gestión de Leonardo Cipriani y de Álvaro Danza al frente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

"Yo, como legislador, soy funcionario público y si conozco actividades que son delictivas o que rozan con el delito, tengo la obligación de denunciarlo; pretendíamos que se discutiera aquí, que se investigara aquí, pero todo hace indicar de que los votos no van a estar", afirmó.

Casaretto recordó que a fines de abril solicitó la conformación de una investigadora, "porque entendemos que el Parlamento no puede estar ajeno a esto" y que "no se puede judicializar permanentemente la política". Además, sostuvo que, días después, el Frente Amplio pidió otra investigadora y dio inicio a una negociación que duró un mes y medio.

El nacionalista indicó que las denuncias se deben investigar en el Parlamento y si no hay mérito para denunciar, se archivan; pero sí hay, se presenta la denuncia ante la Justicia. En el caso de ASSE, se alteró el camino y todo el directorio concurrió personalmente a realizar la denuncia, aseguró y acusó de "intencionalidad política".

Casaretto manifestó la disposición a investigar toda la administración de la gestión de Cipriani y la de Danza, y afirmó que "el Frente amplio se niega sistemáticamente a investigar a Danza". El legislador blanco apuntó al cobro de una partida indebida por dedicación permanente de 1.000 dólares durante ocho meses y habló de posible estafa al Estado y apropiación indebida de recursos, que además podría configurar enriquecimiento ilícito.

Reiteró que desde el oficialismo se "pretende mirar para el costado". "Estas cosas merecen investigarse y sistemáticamente el Frente Amplio se ha negado", insistió.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, consideró que "no hay elementos de juicio" para la comisión investigadora planteada por el Partido Nacional a fines de abril y tampoco para ir a la Justicia.

Varela salió en defensa de Danza y aseguró que "no es ningún delincuente, es una barbaridad, porque están hablando de un ser humano que tiene familia, que tiene amigos, que tiene una responsabilidad, que es un profesional; no se puede decir cualquier cosa de cualquier persona por más investidura política que uno tenga".

El legislador oficialista se preguntó "qué obsesión tiene con Danza" la oposición y no solo del punto de vista político sino personal. "Lo que han hecho con Danza es increíble, pocas veces visto en el Parlamento o a nivel del sistema político", sostuvo.