Casa de una familia de Neptunia Norte se consumió en un incendio; piden colaboración

Franklin contó que estaba en el hospital cuando su esposa le avisó que la casa se había quemado. Fue alrededor de las tres de la mañana. “Yo soy hipertenso, me fui a tomar la presión allá en el hospital. Tenía 18 de presión. Cuando mi señora me dio la noticia, me subió un poco más”, contó. Su familia está internada, con oxígeno, por la inhalación de humo.