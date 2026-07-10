Un policía detenido, más de 90 mil perfumes y medicamentos incautados tras allanamiento en free shop

Incautaron mercadería valuada en 250 millones de pesos tras allanamiento a un free shop y un depósito en Rivera. Hay tres personas detenidas, un hombre y una mujer de nacionalidad china y un uruguayo, policía de la Jefatura de Rivera.

"En el depósito allanado se encontraron una totalidad 86.632 unidades de perfumes, presuntamente apócrifos, valuados en $173.264.000. Mientras que en el free shop, la policía logró incautar 3.684 unidades de perfumes, presuntamente apócrifos, valorizados en $7.368.000", informó la Aduana en un comunicado. Otra parte de la incautación fue de "una importante cantidad de medicamentos no autorizados para su comercialización, que incluye pastillas, inyectables y ampollas, valuados en $58.626.700".

Además, también se incautó un vehículo que era utilizado para transportar la mercadería, de un valor de $1.360.000 y dinero que estaba en el local: $930.940, R$ 883.760 y USD 17.217.

Los tres detenidos están a disposición judicial.

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