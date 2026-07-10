Incautaron mercadería valuada en 250 millones de pesos tras allanamiento a un free shop y un depósito en Rivera. Hay tres personas detenidas, un hombre y una mujer de nacionalidad china y un uruguayo, policía de la Jefatura de Rivera.
Un policía detenido, más de 90 mil perfumes y medicamentos incautados tras allanamiento en free shop
La incautación total está valuada en 250 millones de pesos, entre mercadería, vehículo, así como dinero en efectivo. Hay dos ciudadanos chinos detenidos junto al uruguayo.
"En el depósito allanado se encontraron una totalidad 86.632 unidades de perfumes, presuntamente apócrifos, valuados en $173.264.000. Mientras que en el free shop, la policía logró incautar 3.684 unidades de perfumes, presuntamente apócrifos, valorizados en $7.368.000", informó la Aduana en un comunicado. Otra parte de la incautación fue de "una importante cantidad de medicamentos no autorizados para su comercialización, que incluye pastillas, inyectables y ampollas, valuados en $58.626.700".
Además, también se incautó un vehículo que era utilizado para transportar la mercadería, de un valor de $1.360.000 y dinero que estaba en el local: $930.940, R$ 883.760 y USD 17.217.
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Los tres detenidos están a disposición judicial.
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