RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DEL INTERIOR

"Un enfrentamiento entre clanes", dijo Negro sobre homicidio quíntuple y habló de "reestructura" de la Jefatura de Montevideo

“Tenemos conocimiento pleno de las circunstancia en la que ocurren estos hechos, resultado de un enfrentamiento entre clanes familiares que viene de larga data, que se ha cobrado largas vidas", dijo el ministro.

carlos-negro-ministro-reunion-cupula

El Ministro del Interior Carlos Negro se reunió este viernes al mediodía con los Jefes de Policía de los 19 departamentos y lo titulares de todas las direcciones nacionales y generales del país. El objetivo es la “coordinación estratégica y operativa” de las fuerzas policiales del país, informó previamente el Ministerio del Interior.

Allí, el jerarca habló sobre el quíntuple homicidio que se dio en el barrio El Monarca. “Tenemos conocimiento pleno de las circunstancia en la que ocurren estos hechos, resultado de un enfrentamiento entre clanes familiares que viene de larga data, que se ha cobrado largas vidas”, dijo y remarcó: "Vamos a intensificar los controles policiales en esa zona y en otras".

“Estamos trabajando en el diseño de expandir los operativos que se han realizado hasta el momento y han dado resultado”, indicó y dio como ejemplo el operativo Atenea, que “ha logrado la reducción de más de 50% de los homicidios en el lugar donde se despliega”.

Carlos Negro. Foto: Foco UY
Seguí leyendo

Negro visitó efectivos internados tras rapiña a residencial y aseguró que "no escatiman esfuerzos" para apoyar a la Policía

En ese sentido, habló de la importancia de tener los recursos materiales y humanos para extender estos procedimientos y que “la Rendición de Cuentas es una oportunidad” para esto. "Se van a desplegar todos los recursos materiales y humanos para lograr un policiamiento y control de los barrios comprometidos", remarcó.

"Los homicidios múltiples no son nuevos en el país, han ocurrido años anteriores. Este es el resultado de varias muertes que se han sucedido entre mismos protagonistas. Así que lamentablemente, la muerte de una niña, como fue la de hoy, es la que más nos duele, porque seguramente estamos hablando de muertes de personas inocentes en el marco de la violencia que tiene varios años en el país", detalló.

"Tenemos que incrementar el trabajo, se han obtenido resultados, son insuficientes. Estamos avocados a reforzar el esfuerzo, a duplicarlo, a reestructurar la Jefatura de Montevideo, la semana que viene vamos a tener una reunión en ese sentido, y estamos siendo optimistas de que los recursos con los que el país cuenta van a ser en beneficio de esto", dijo. En las últimas semanas cambió la Jefatura y quedó Alfredo Clavijo como jefe.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Tragedia

Tres jóvenes murieron en un accidente en Toledo; fueron chocados por otro auto y colisionaron con un ómnibus
homicidios en montevideo

Quíntuple homicidio en el barrio El Monarca: atacaron dentro de su casa a los Suárez, criminales que operaban en Villa Española
SAN JOSÉ

Un niño de 5 años murió tras ser embestido por un auto cuando intentaba cruzar ruta 1
experiencia inolvidable en miami

La historia de cómo dos hermanos uruguayos lograron la foto con Erling Haaland en pleno Mundial
LA MOTO SE DIO A LA FUGA

Siniestro fatal en ruta 8: un auto intentó esquivar una moto y atropelló al acompañante que había saltado del birrodado

Te puede interesar

Casa donde ocurrió quíntuple homicidio fue allanada en febrero y tres de los fallecidos habían sido imputados, informó Clavijo
JEFE DE POLICÍA DE MONTEVIDEO

Casa donde ocurrió quíntuple homicidio fue allanada en febrero y tres de los fallecidos habían sido imputados, informó Clavijo
Foto: Subrayado. Escena del quíntuple homicidio en El Monarca. video
homicidios en montevideo

Quíntuple homicidio en el barrio El Monarca: atacaron dentro de su casa a los Suárez, criminales que operaban en Villa Española
Un enfrentamiento entre clanes, dijo Negro sobre homicidio quíntuple y habló de reestructura de la Jefatura de Montevideo
MINISTRO DEL INTERIOR

"Un enfrentamiento entre clanes", dijo Negro sobre homicidio quíntuple y habló de "reestructura" de la Jefatura de Montevideo

Dejá tu comentario