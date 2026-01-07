RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROCHA

Carpincho sorprendió a turistas tras pasearse por la feria de artesanos de La Paloma

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, dijo que el animal fue llevado al arroyo más cercano, La Palma, para que continuara en su hábitat natural.

carpincho-la-paloma-verano

Un carpincho fue registrado por turistas en el balneario La Paloma, en el departamento de Rocha.

El animal se paseó en horas de la madrugada por la feria de los artesanos ubicada en la avenida Nicolás Solari.

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, dijo que el dueño del lugar quedó sorprendido por la aparición del carpincho, dudó sobre lo que iba a hacer, pero decidió pedir ayuda al Municipio para poderlo capturar.

aebu convoca a un paro de dos horas en toda la banca oficial para este jueves 8 en todo el pais
Seguí leyendo

AEBU convoca a un paro de dos horas en toda la banca oficial para este jueves 8 en todo el país

El animal fue derivado al arroyo más cercano, La Palma, para que continuara en su hábitat natural.

Dialutto comentó que no es la primera vez que ocurre este tipo de episodio.

Temas de la nota

Lo más visto

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
INUMET

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
Pronóstico

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades
PARA ESTE SÁBADO

"El ciclón extratropical no va a ser muy profundo; lamentablemente hay poca lluvia", adelantó Nubel Cisneros
REPRESENTANTE EDINSON LANZA

Uruguay en OEA: "La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo"
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió

Te puede interesar

AEBU convoca a un paro de dos horas en toda la banca oficial para este jueves 8 en todo el país
NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO

AEBU convoca a un paro de dos horas en toda la banca oficial para este jueves 8 en todo el país
Imputado por femicidio hombre que chocó el auto contra una columna para matar a su pareja en Tacuarembó
OCURRIÓ EN CUCHILLA DE PERALTA

Imputado por femicidio hombre que chocó el auto contra una columna para matar a su pareja en Tacuarembó
Detuvieron y enviaron a prisión preventiva a otro integrante de la banda de Los Suárez
MONTEVIDEO

Detuvieron y enviaron a prisión preventiva a otro integrante de la banda de Los Suárez

Dejá tu comentario