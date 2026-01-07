Carpincho sorprendió a turistas tras pasearse por la feria de artesanos de La Paloma

Un carpincho fue registrado por turistas en el balneario La Paloma, en el departamento de Rocha.
El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, dijo que el animal fue llevado al arroyo más cercano, La Palma, para que continuara en su hábitat natural.
El animal se paseó en horas de la madrugada por la feria de los artesanos ubicada en la avenida Nicolás Solari.
El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, dijo que el dueño del lugar quedó sorprendido por la aparición del carpincho, dudó sobre lo que iba a hacer, pero decidió pedir ayuda al Municipio para poderlo capturar.
El animal fue derivado al arroyo más cercano, La Palma, para que continuara en su hábitat natural.
Dialutto comentó que no es la primera vez que ocurre este tipo de episodio.
