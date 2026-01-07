Edil propone que Intendencia de Montevideo le retire la llave de la ciudad otorgada a Nicolás Maduro en 2013

La bancada de ediles del Partido Colorado presentó un proyecto en la Junta Departamental para quitarle la llave de Montevideo a Nicolás Maduro , otorgada en 2013 por la entonces intendenta capitalina, Ana Olivera .

Federico Paganini indicó que "Montevideo es una ciudad que se caracteriza por sus valores democráticos, republicanos, liberales y eso no coincide en ningún aspecto con otorgar llave a un dictador como lo era Nicolás Maduro".

Paganini reclamó que la comuna le retire la llave y que además emita un comunicado informando del procedimiento administrativo formal, y expresando que "no avala las conductas dictatoriales y de represión que llevan adelante el gobierno de Nicolás Maduro".

Recordó que en 2021 un proyecto del edil José Pedro "Jope" Ibáñez promovía que en caso de violaciones flagrantes a los derechos humanos se quite las llaves de la ciudad otorgadas.

"El proyecto está acá en la junta", indicó Paganini y aseguró que si el Frente Amplio manifiesta la voluntad se aprobará en minutos. "Acá, la voluntad de la intendencia para corregir estas desigualdades que se dan en la entrega de llaves debe estar", sostuvo.