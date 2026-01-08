"No veo elecciones": para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si "el régimen autoritario deja de existir"

El presidente Yamandú Orsi se refirió este jueves a la situación de Venezuela . Dijo que no habló con la presidenta interina, Delcy Rodríguez y que a nivel diplomático el diálogo fue desde la Organización de Estados Americanos (OEA).

Al ser consultado sobre si es bueno el hecho de que Venezuela no sea más gobernada por Nicolás Maduro , respondió que "en la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, sí, sino es lo mismo pero con otro color".

"¿Tu te imaginas a cada uno de los países o de los gobernantes de los países salir a condenar a todos los regímenes que no nos gustan? No es lo que corresponde a un presidente", dijo sobre por qué no se condenó el régimen de Maduro en el comunicado oficial del gobierno, aseguró que en su caso se refirió "más de 15 veces al tema" antes, y que no era momento después de lo que pasó, que calificó "de cobardes incluso".

"Decilo cuando lo tenés que decir, cuando yo dije que era un autoritarismo, que era un régimen autoritario. Después que pasó, seguro. Yo digo lo que es. El mismo régimen, que ahora cambió un poco, pero no veo elecciones. El día que vea elecciones democráticas, y gobiernos democráticamente constituidos, ahí te voy a decir sí, es así", señaló en la misma línea. "Es condenable cualquier régimen de tipo autoritario, en el mundo. Ahora, ustedes se imaginan a los presidentes saliendo a apuntar con el dedo, diciendo 'tú estás mal, tu estás mal?'. No, tranquilidad, saber utilizar las relaciones exteriores de manera prudente", remarcó.

Respecto a la conversación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo en Colombia, Gustavo Petro, Orsi dijo que "siempre es bueno que se dialogue".

"Me asustan las otras señales, que de repente mañana te levantás y te encontrás con otra", agregó sobre Trump.

"Tenemos que acostumbrarnos a darnos cuenta que el mundo cambió y que los líderes del mundo son otros. Ya no es lo de antes. Este es el mundo que nos toca vivir", dijo.

También fue consultado sobre si los organismos internacionales debieron estar más activos sobre Venezuela antes de que ocurriera la intervención de Estados Unidos, y aseguró que "están pulverizados".

"Los organismos internacionales están pulverizados, el derecho internacional está pulverizado. Tuve la suerte de asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas y escuché los discursos. Hagan un repaso de esos discursos y nos vamos a dar cuenta que es otro mundo", reflexionó.

"Hay cosas para cuidar y lo fundamental es la vida humana y la libertad", concluyó en la rueda de prensa que dio en Río Negro, este jueves.