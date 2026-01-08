Clave policial: qué se sabe de los 10 homicidios que hubo en lo que va del año

En lo que va del año 2026, 10 personas fueron asesinadas en ocho días. Siete de estos homicidios ocurrieron en Montevideo y tres en el interior del país.

Uno de los casos tuvo lugar en el marco de una rapiña y el resto, según la hipótesis policial, tienen un trasfondo de conflicto criminal o de drogas.

El 7 de enero ocurrió un homicidio en el marco de una rapiña. Un hombre de 32 años fue asesinado en ruta 102 y Coronel raíz.

El 6 de enero, Día de Reyes, un crimen tuvo lugar en el barrio Colón. Allí, un hombre de 37 años fue asesinado de varios tiros; en la escena se encontraron seis casquillos.

El día anterior, 5 de enero, en Nuevo Ellauri, un joven de 19 años fue acribillado a balazos cuando salía de un almacén.

El mismo día, un hombre de 43 años con 18 antecedentes penales, fue asesinado de una puñalada en Parque Batlle.

También ocurrió un doble homicidio en el departamento de Durazno. Las víctimas tenían 18 y 24 años; fueron asesinados en la puerta de una boca de venta de drogas.

El domingo 4 de enero ocurrió el homicidio de un hombre de 40 años en el Parque Cauceglia. Fue encontrado en una cañada con un disparo en la cabeza.

También el domingo, un hombre fue encontrado calcinado y maniatado en un carrito de un supermercado en Cerro Norte. Tenía 52 años y vivía en situación de calle.

En el barrio Maldonado Nuevo el domingo 4, la Policía registró el crimen de un hombre de 30 años que fue asesinado a balazos. El autor se entregó y fue condenado.

En el marco de un conflicto criminal, un joven de 21 años fue atacado a balazos el 1° de enero en el barrio Ituzaingó; falleció el 2.

El único caso aclarado es el de Maldonado.