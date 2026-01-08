RECIBÍ EL NEWSLETTER
METEOROLOGÍA

Tormentas y la formación de un ciclón extra-tropical: el aviso de Inumet para los próximos días

Meteorología advierte por vientos que podrán superar las rachas de 80 km/h. Se prevén también tormentas fuertes y lluvias abundantes.

TORMENTA

Un aviso especial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advierte por la formación de un ciclón extra-tropical el sábado, que vendrá luego de tormentas fuertes y rachas de vientos fuertes, además de lluvias, que comienzan el viernes.

La desmejora comenzará con tormentas el viernes 9 temprano, por el norte del país, y luego se desplazará hacia el centro y este. Habrá para esa fecha precipitaciones abundante y tormentas puntualmente fuertes. En cuanto a las lluvias, prevén acumulados de entre 60 y 100 mm.

El sábado 10 se espera la formación del ciclón, con precipitaciones nuevamente con acumulados de entre 60 y 100 mm. Los vientos de sector sur estarán entre 40-60 km/h y con rachas de entre 60 y 80 km/h, y superiores.

jueves agradable y soleado, pero hacia el fin de semana vuelven las lluvias y posibles tormentas
Seguí leyendo

Jueves agradable y soleado, pero hacia el fin de semana vuelven las lluvias y posibles tormentas

Este pronóstico está marcado principalmente para el sur del Río Negro, y con mayor intensidad en el este, informó Inumet.

El domingo comienza a mejorar.

Temas de la nota

Lo más visto

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
INUMET

Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos
CEREMONIA EN NUEVO BERLÍN

Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi
MONTEVIDEO

Dos delincuentes mataron a un hombre de un disparo para robarle la moto cuando iba con su sobrino
OTORGADA POR ANA OLIVERA

Edil propone que Intendencia de Montevideo le retire la llave de la ciudad otorgada a Nicolás Maduro en 2013
Pronóstico

Inumet emitió advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes en varias localidades

Te puede interesar

No veo elecciones: para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si el régimen autoritario deja de existir video
Política

"No veo elecciones": para Orsi, detención de Maduro es algo bueno solo si "el régimen autoritario deja de existir"
Más de 40.000 dosis contra el sarampión aplicadas desde noviembre; MSP habilitó un formulario para viajeros video
EPIDEMIOLOGÍA

Más de 40.000 dosis contra el sarampión aplicadas desde noviembre; MSP habilitó un formulario para viajeros
Emmanuel Macron. Foto: AFP
"RECHAZO POLÍTICO UNÁNIME"

Macron anunció que Francia votará contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Dejá tu comentario