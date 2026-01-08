Un aviso especial del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advierte por la formación de un ciclón extra-tropical el sábado, que vendrá luego de tormentas fuertes y rachas de vientos fuertes, además de lluvias, que comienzan el viernes.
Tormentas y la formación de un ciclón extra-tropical: el aviso de Inumet para los próximos días
Meteorología advierte por vientos que podrán superar las rachas de 80 km/h. Se prevén también tormentas fuertes y lluvias abundantes.
La desmejora comenzará con tormentas el viernes 9 temprano, por el norte del país, y luego se desplazará hacia el centro y este. Habrá para esa fecha precipitaciones abundante y tormentas puntualmente fuertes. En cuanto a las lluvias, prevén acumulados de entre 60 y 100 mm.
El sábado 10 se espera la formación del ciclón, con precipitaciones nuevamente con acumulados de entre 60 y 100 mm. Los vientos de sector sur estarán entre 40-60 km/h y con rachas de entre 60 y 80 km/h, y superiores.
Jueves agradable y soleado, pero hacia el fin de semana vuelven las lluvias y posibles tormentas
Este pronóstico está marcado principalmente para el sur del Río Negro, y con mayor intensidad en el este, informó Inumet.
El domingo comienza a mejorar.
