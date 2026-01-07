Doble advertencia por tormentas fuertes para localidades de ocho departamentos

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes, que se suma a la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes. Rige hasta las 16:30 o será modificada ante cambios relevantes, aclara el instituto.

"Perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes", señala el comunicado.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

Salto: Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Balneario Iporá, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví y Tacuarembó

Principales localidades bajo advertencia amarilla:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma y Las Palmas.

Paysandú: Tambores.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, San Antonio, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Achar, Arerungua, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, Las Toscas, Piedra Sola, San Gregorio de Polanco y Tambores.

Treinta y Tres: Santa Clara de Olimar.