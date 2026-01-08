Orsi recibió donación de islas: "Como todas las cosas de esta magnitud, abarca más de un período de gobierno; lo bueno es que se concrete"

El presidente Yamandú Orsi recibió este jueves la donación de tres islas en la ciudad de Nuevo Berlín, donadas por el filántropo estadounidense Gilbert Butler.

"Como todas las cosas de esta magnitud, abarca más de un período de gobierno. Lo bueno es que se concrete y que lo podamos hasta explicitar", dijo el mandatario.

Consultado por Subrayado sobre los comentarios de Butler sobre la abundante presencia de eucaliptus y soja tanto en Argentina como en Uruguay, Orsi señaló que es un dato de la realidad.

"La matriz productiva de nuestros países del litoral argentino y uruguayo hace años que cambió y hay que tratar de lograr ese equilibrio donde hay cosas que nos potencian desde lo natural. Estoy hablando de los pastizales, del monte nativo. Si queremos realmente un desarrollo donde tenés que sacarle provecho a las cosas, tenés que generar la riqueza necesaria para sostener todas las políticas sociales, también tenés que tener el cuidado y la habilidad de poder mostrar que estos dos mundos conviven", subrayó.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, indicó que van a sumar 16 islas al Parque Nacional de Esteros de Farrapos y que es una forma de retribuir la confianza y la apuesta realizada por las organizaciones y las fundaciones internacionales.

"Vamos a tener un total de 35 islas con medidas de protección más todo este parque que quiero destacar también que se plantea ser un parque binacional", comentó.

Por su parte, el director de la Fundación Ambá, Maximiliano Costa, dijo que se trata de un día histórico para Uruguay y para la conservación. "Hoy será la primera donación de tierras privadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Hoy sobre todo para nosotros es un día para agradecer, es un día para celebrar", manifestó.