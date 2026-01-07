Filántropo estadounidense dona tres islas a Uruguay que serán recibidas este jueves por Yamandú Orsi

El presidente Yamandú Orsi recibirá este jueves en la ciudad de Nuevo Berlín la donación de manos del filántropo; las islas serán administradas por la Fundación Ambá para el proyecto de ecoturismo.

Rodrigo Patrón, integrante de la fundación, dijo a Subrayado que están muy contentos porque es un hecho histórico. Se trata de la primera donación de tierras con fines de conservación en la historia del Uruguay.

"Es un proceso que lleva muchos años, que comenzó con anteriores administraciones y se le está dando una continuidad y creemos que es muy importante porque habla del país apuntando a una política de Estado", manifestó.

Y agregó: "Estamos hablando de compra de islas que estuvieron manejadas por nosotros, desarrollamos uso público, nosotros fuimos los propietarios, pero siempre con el compromiso de donarlas al Estado uruguay. Está llegando ese momento, el cierre del primer ciclo".

Patrón explicó que Butler trabajó durante mucho tiempo con el Banco de Bosques y siempre con la vocación de generar modelos de desarrollo y conservación. "Él se conecta con la naturaleza y lo ayudado mucho en su vida y quiere ese legado para el resto de la humanidad", comentó.

Por su parte, el subdirector de Turismo de Río Negro, Miguel García, dijo a Subrayado que este jueves comienza el Festival Desde la Costa, el más importante del año.

"Se da en Nuevo Berlín. En esta oportunidad acompaña el Presidente de la República, la intendencia ha trabajado y colaborado con muchos recursos", destacó.