Canciller de Venezuela respondió a Orsi: "Carece de autoridad sobre la vida política de Venezuela"

AFP

El canciller de Venezuela, Yván Gil Pinto, respondió a las declaraciones del presidente Yamandú Orsi sobre que la caída de Maduro es buena noticia "en la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, sí, sino es lo mismo pero con otro color".

"El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, carece de autoridad sobre la vida política de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro país es un Estado soberano, con instituciones legítimas y un pueblo que decide su destino sin tutelajes externos ni lecciones de nadie", escribió el canciller a través de su cuenta de Telegram.

Y agregó: "Aún más grave, deliberadamente, omite que el Presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha sido secuestrado de su residencia en Caracas, en un ataque armado que ha costado la vida de civiles y militares, violando la inmunidad personal como Jefe de Estado, inmunidad de la cual el propio Presidente Orsi goza y que nosotros reivindicamos y defendemos".

Yván Gil Pinto invitó a Orsi a ocuparse de los asuntos de Uruguay, a respetar el derecho internacional y el principio de no intervención, y a comprender que la verdadera democracia comienza por el respeto a la soberanía de los pueblos. "Venezuela seguirá su camino con independencia, dignidad y paz, le pese a quien le pese", concluyó en el mensaje.