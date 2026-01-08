RECIBÍ EL NEWSLETTER
Yván Gil Pinto

Canciller de Venezuela respondió a Orsi: "Carece de autoridad sobre la vida política de Venezuela"

Yván Gil Pinto apuntó al presidente uruguayo a través de su cuenta de Telegram tras las declaraciones sobre Venezuela. "Invitamos al presidente Orsi a ocuparse de los asuntos de Uruguay".

AFP

AFP

"El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, carece de autoridad sobre la vida política de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro país es un Estado soberano, con instituciones legítimas y un pueblo que decide su destino sin tutelajes externos ni lecciones de nadie", escribió el canciller a través de su cuenta de Telegram.

Y agregó: "Aún más grave, deliberadamente, omite que el Presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha sido secuestrado de su residencia en Caracas, en un ataque armado que ha costado la vida de civiles y militares, violando la inmunidad personal como Jefe de Estado, inmunidad de la cual el propio Presidente Orsi goza y que nosotros reivindicamos y defendemos".

orsi recibio donacion de islas: como todas las cosas de esta magnitud, abarca mas de un periodo de gobierno; lo bueno es que se concrete
Yván Gil Pinto invitó a Orsi a ocuparse de los asuntos de Uruguay, a respetar el derecho internacional y el principio de no intervención, y a comprender que la verdadera democracia comienza por el respeto a la soberanía de los pueblos.

"Venezuela seguirá su camino con independencia, dignidad y paz, le pese a quien le pese", concluyó en el mensaje.

