Cosse sobre juicio político: es un "atropello republicano" por "animosidad política"

Ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado iniciaron el juicio político al señalar la negativa de Cosse a comparecer ante la Junta en sucesivos llamados a sala, y en la falta de respuesta a los cientos de pedidos de informes enviados al gobierno departamental del Frente Amplio.

“La Intendencia respondió todos los pedidos de informe”, aseguró Cosse en el video y presentó cifras. Dijo que en el año 2021 la IMM recibió 234 pedidos de informe “y se respondieron todos”.

En lo que va de 2022 se recibió otro tanto y “solo quedan nueve por responder que están aún en plazo”, dijo la intendenta, quien también señaló que se respondió “el 98% de los pedidos de acceso a la información pública”. “El 2% restante no se respondió porque corresponden a otros organismos del Estado”, aseguró.

Cosse también recordó que de acuerdo a un informe que elaboró la Unidad de Acceso a la Información Pública en el 2021 (organismo de la Presidencia de la República, destacó) la Intendencia de Montevideo “quedó posicionada entre los primeros 10 lugares de transparencia y entre las Intendencias, en el numero 1”.

“HUMO”

“La única explicación que encuentro para haber generado este hecho es que se quiere distraer y confundir a la ciudadanía. No lo van a lograr”, dijo Cosse, y agregó: “La preocupación por el trabajo, por la economía, por los precios que suben, por la inseguridad con decenas de homicidios, la preocupación por la falta de medicamentos en los hospitales, la preocupación por los miles de uruguayos que se alimentan en las ollas populares mientras el MIDES ataca a las organizaciones de las ollas, la preocupación por el aumento de la pobreza en los niños de 0 a 6 años, la preocupación por los niños que pasan hambre en el Uruguay, no va a desaparecer a pesar del humo que se genere con este hecho”.

También apuntó al gobierno nacional y dijo que vive una “situación muy compleja”. “Estamos asistiendo a la entrega de pasaportes falsos desde la sede principal de la institucionalidad democrática, la entrega de un pasaporte exprés a un narcotraficante preso por usar pasaporte falso. Y la entrega de beneficios directos a la industria tabacalera. Verdaderamente estamos viviendo momentos muy complejos de la institucionalidad democrática”, aseguró Cosse.

“Por nuestra parte tengan la certeza de que no vamos a dejar de denunciar lo que está mal. No vamos a aflojar, no nos vamos a distraer, porque hay que seguir, siempre”, finalizó la intendenta de Montevideo en el video enviado a los medios de comunicación.