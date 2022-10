Ediles de la oposición aprobaron promover un juicio político a la intendenta Carolina Cosse

Barrios Bove indicó que al 7 de setiembre, fecha en la cual se realizó la convocatoria a Cosse a la Junta, el 40% de los pedidos de informes no había sido respondido, algunos con un año o dos sin respuesta.

En conferencia de prensa este viernes, Barrios Bove expresó que "una vez más, tratando de eludir los mecanismos de control que establece la Constitución, decidió no hacerse presente". A la sesión del legislativo departamental, en lugar de Cosse concurrieron el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, y el prosecretario Daniel González.

"A la intendenta Cosse no le gusta que le controlen, por eso es que no contesta los pedidos de informes, por eso es que la bancada del Frente Amplio no vota las comisiones investigadoras, por eso en los tres llamados a comparecer en la Junta Departamental, en ninguno de los casos compareció", afirmó el legislador nacionalista.

"Pero, esto es mucho más grave, porque en el día de hoy tenía la obligación constitucional de comparecer", acotó. "No hay violaciones a la Constitución chicas o grandes, cuando se incumple las normas de la Constitución se está violando la democracia", agregó.

"Entendemos que la intendenta Carolina Cosse debe ser controlada, debe ser auditada su gestión y si no quiere venir a dar explicaciones ante el Parlamento de Montevideo, ante los ediles legítimamente y democráticamente electos en las urnas, lo tendrá que hacer en el Senado de la República", sentenció.

Para que prospere el juicio político, una vez elevada la acusación al Senado, para llegar a la separación del cargo de Cosse se necesitan dos tercios de votos del total de sus componentes, de acuerdo al artículo 102 de la Constitución.