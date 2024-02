Carolina Cosse sobre inauguración en Casavalle: "En el caso del presidente viola la Constitución"

“Es un gobierno que nos decía que estaba preparado para gobernar, y que durante todo este período de más de tres años que llevamos de gobierno, no nos ha dejado descansar echando ministros, cambiando ministros, una vez y otra también. Un Consejo de Ministros inestable. Eso no es estar preparado para gobernar, y me parece que esa inestabilidad viene dada porque en realidad no estaba preparado”, sostuvo Cosse.