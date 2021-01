Carolina Cosse: "Hacen falta medidas nuevas para obtener resultados diferentes"

Cosse reunirá este jueves al Comité de Emergencias de Montevideo para analizar la información que a última hora del martes le envió el Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre la situación de la capital respecto a la epidemia del coronavirus Covid-19.

La jefa comunal había enviado una carta al ministro Daniel Salinas el jueves 7 de enero donde le pedía información sobre la situación de contagios en la capital y los fundamentos que llevaron al gobierno nacional a permitir que los locales gastronómicos de todo el país pudieran abrir hasta las 2 AM.

La decisión final quedó a criterio de cada Intendencia, y en Montevideo se resolvió seguir hasta la medianoche hasta tener más información para adoptar otra decisión. “La respuesta del MSP llegó a última hora de ayer”, dijo Cosse este jueves a la prensa.

“Vamos a analizar esa respuesta y la que conseguimos por otros medios. Tomaremos decisiones que informaremos mañana”, agregó.

Cosse aseguró que además de la información obtenida del MSP, tomará en cuenta datos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Allí dice qué pasa si se hacen algunas cosas y qué pasa si no se hacen otras”, comentó.

La intendenta dijo que la situación actual (con 4.469 casos activos de Covid en Montevideo y 7.478 en todo el país) “es preocupante”. “Hay circulación comunitaria del virus. Eso es ahora una información oficial”, dijo en referencia a la respuesta que recibió el martes del MSP.

Consultada sobre las medidas que puede adoptar Montevideo, en línea o no con las que tomó el presidente Lacalle Pou el 6 de enero, la intendenta respondió: “No podemos actuar apresurados. Una cosa es ser rápido y otra apresurados. No me quiero adelantar porque sino sería opinología”.

Cosse sí se pronunció a favor de pagar una renta básica a las miles de personas afectadas en sus ingresos por la crisis que generó el coronavirus. “Hace falta medidas nuevas para obtener resultados diferentes”, agregó.