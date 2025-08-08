Blancos responden a Carolina Cosse: "Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde", dijo Javier García

“Suele pasar que las personas autoritarias no soportan la crítica democrática”, dijo el senador Javier García .

“El Parlamento no es una monarquía. La vicepresidenta es una gastadora compulsiva de plata ajena. Todo lo que toca lo funde. Lo hizo con la IMM (pregúntele a Bergara), Antel Arena, evitemos que lo haga con el Parlamento. Sus gustos por los gastos faraónicos no van con la austeridad republicana. Aunque no entienda que es austeridad”, escribió García en redes sociales, y luego amplió en entrevista con Subrayado.

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado (aludido por Cosse) también respondió.

“La vicepresidenta Carolina Cosse no debería opinar sobre la interna de otro partido. Llama la atención su preocupación por la del Partido Nacional. Cuando la cancelación fue resuelta por su propio partido, debido a conflictos internos”, escribió en redes sociales Delgado.

“En el Partido Nacional las diferencias se resuelven con diálogo y unidad. Nuestra prioridad es construir una propuesta seria y responsable, enfocada en resolver los problemas de la gente”, finalizó.