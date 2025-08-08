Aduanas incautó una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil

Personal de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) incautó una escopeta semiautomática de origen turco y tres municiones que eran transportados como una encomienda postal. Se trata de un arma de fuego de la marca Armed, modelo Camouflage Next, calibre 12, en desarme estándar, y tres cartuchos marca CBC, calibre 12GA 70mm.

La incautación ocurrió en una inspección de rutina de funcionarios del Departamento de Vigilancia Regional Sur a envíos retenidos en la Planta Logística Postal del Correo Uruguayo, ubicada en el Parque Industrial de Pando, departamento de Canelones.

Según la documentación de la encomienda, había sido remitida desde el litoral con destino a ciudades próximas a la frontera con Brasil, detalló Aduanas.

El lunes, Aduanas informó de la incautación de dos armas de guerra que estaban ocultas dentro de una encomienda en una agencia de transporte de Montevideo.

