RECIBÍ EL NEWSLETTER
SEGUNDA INCAUTACIÓN EN LA SEMANA

Aduanas incautó una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil

Fue en un operativo de rutina a envíos retenidos en la Planta Logística Postal del Correo Uruguayo. El lunes, una inspección encontró dos armas de guerra en una encomienda en una agencia de transporte de Montevideo.

escopeta-turca-incautada-aduanas

Personal de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) incautó una escopeta semiautomática de origen turco y tres municiones que eran transportados como una encomienda postal. Se trata de un arma de fuego de la marca Armed, modelo Camouflage Next, calibre 12, en desarme estándar, y tres cartuchos marca CBC, calibre 12GA 70mm.

La incautación ocurrió en una inspección de rutina de funcionarios del Departamento de Vigilancia Regional Sur a envíos retenidos en la Planta Logística Postal del Correo Uruguayo, ubicada en el Parque Industrial de Pando, departamento de Canelones.

Según la documentación de la encomienda, había sido remitida desde el litoral con destino a ciudades próximas a la frontera con Brasil, detalló Aduanas.

Foto: Subrayado. El lugar no tiene alumbrado público, ni vereda, reclaman vecinos.
Seguí leyendo

Una mujer murió atropellada por un auto mientras caminaba en una zona sin luz de Puntas de Manga
Temas de la nota

Lo más visto

video
ABOGADO DENUNCIA IRREGULARIDADES

Uruguayo deportado de Argentina: "Me separaron de mi familia, tengo 60 y no sé si me puedo levantar de vuelta"
POLICÍA CAMINERA

Ministerio del Interior informó la ubicación de sus cinco radares de control de velocidad en rutas nacionales
cuatro detenidos

Compraban autos con dólares falsos en Maldonado y fueron detenidos: en la vivienda encontraron uno de los vehículos
así fue el operativo

Quiso estafar a una mujer y lo arrestaron en la puerta del banco: le había pedido que retirara USD 25.000
MAURICIO SOSA

Arquitecto especialista en alturas afirmó que siniestros laborales se dan por "falta de capacitación" en seguridad

Te puede interesar

Carolina Cosse dijo que el Partido Nacional tiene graves problemas internos, y que se abuchean entre ellos video
VICEPRESIDENTA

Carolina Cosse dijo que "el Partido Nacional tiene graves problemas internos", y que "se abuchean entre ellos"
Blancos responden a Cosse: Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde, dijo Javier García video
POLÉMICA COSSE-PARTIDO NACIONAL

Blancos responden a Cosse: "Es una gastadora compulsiva de plata ajena, todo lo que toca lo funde", dijo Javier García
Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil
SEGUNDA INCAUTACIÓN EN LA SEMANA

Incautaron una escopeta y municiones en una encomienda postal enviada del litoral a la frontera con Brasil

Dejá tu comentario