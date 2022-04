Carniceros estiman que podría faltar asado de tira para el 1º de mayo

El secretario de la gremial de carniceros, Hebert Falero, dijo a Subrayado que las carnicerías tienen muy poco margen en el acuerdo y que a muchas se le dificulta cumplir.

Falero indicó que el asado llega a las carnicerías a 212 pesos y que hay que venderlo a 230 pesos. Si esa venta se hace con tarjeta de crédito tiene un descuento de 4,5%. “Para el carnicero es un sacrificio muy grande”, afirmó.

“En épocas normales, sin esta promoción, el asado no alcanza casi. Pensamos que va a ser muy dificultoso principalmente para los carniceros que no tienen cámaras adecuadas como para aguantar unos 8 o 10 días”, dijo Falero. “Estoy seguro que los últimos días no va a haber asado”, afirmó de cara al 1º de mayo.

Además, se refirió a una suba de 8 pesos en los cortes con hueso tras 30 días de mantener la lista de precios. “Era lógico que iba a venir una suba cuando terminara este período”, consideró.

La Unión de Vendedores de Carne está a favor de importar carne vacuna con hueso desde Brasil como propone la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay.