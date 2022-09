Carlos Reyles: la localidad que nació con el tren y hoy atrae por las grutas de miles de años

Gloria Nossar, una vecina del lugar, recuerda cuando nació El rosedal, que fue con su madre y cada una puso una rosa. También su nieto plantó una flor. “Eso era precioso, pero ahora está mucho más lindo. Y me gustaría que vengan a ver lo poco que tenemos, que es el rosedal, que está precioso. No tenemos mucho pero la plaza está preciosa también. Quieras o no tenés un lugar donde pasar un rato y estar un lindo momento”, compartió.