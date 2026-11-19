El ministro del Interior, Carlos Negro, se reunió con jerarcas de seguridad del Mercosur en Montevideo.

El objetivo es la cooperación, con "el intercambio de información, que termina siendo la clave en la persecución de los delitos de la criminalidad organizada".

"El delito trasnacional no reconoce ningún tipo de límite territorial y por lo tanto salta por las fronteras con gran facilidad", sostuvo Negro. "Nosotros tenemos que lograr que a pesar de los límites territoriales que tenemos cada uno de los países, llegar con la mayor prontitud posible a entregar esa información que tanto está necesitando un país hermano, integrante del Mercosur".

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En esa línea, destacó al Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (Sisme) como una "herramienta fundamental".

"La grata noticia es que llegamos a seis países que integran el sistema y esto importa, dado que en estos seis países, cualquier policía que esté estudiando o analizando un caso, pueda desde su computadora tener la información en tiempo real con un país vecino", consideró el ministro.