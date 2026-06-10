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MINISTRO DEL INTERIOR SOBRE BALACERAS

Carlos Negro: "Hay falta de control riguroso y necesario, no solamente en las armas de fuego, sino sobre todo en las municiones"

El ministro del Interior, Carlos Negro, fue consultado sobre las balaceras en distintos barrios de Montevideo, los últimos homicidios y la rapiña a un policía que fue herido de bala.

Carlos-Negro-junio-captura

El ministro del Interior, Carlos Negro, fue consultado este miércoles en rueda de prensa sobre varios temas de actualidad, entre ellos las balaceras registradas en distintos barrios de Montevideo, en algún caso con gasta 500 disparos. También hizo referencia a los últimos homicidios y a la rapiña a un policía que fue herido de bala.

Sobre las balaceras y tiroteos entre delincuentes, el ministro respondió: “Hay una falta de control riguroso y necesario no solamente en las armas de fuego, sino sobre todo en las municiones”.

Al respecto mencionó el proyecto de ley presentado por el oficialismo y un decreto del Ministerio “para regular la venta y el registro de municiones en todo el país”.

Foto: Subrayado. Operativo en Marconi, del que participó el ministro Carlos Negro.
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Esos tiroteos, dijo Negro, “son una demostración de poder de fuego, y puede ser un aviso a una banda rival que está en la zona”.

“El fenómeno está instalado desde hace mucho tiempo ya, que es el fenómeno de la violencia, que nos preocupa, que se junta con la proliferación de armas y la falta de control de las armas de fuego en la población civil y ese es el fenómeno que tenemos que atacar”, concluyó.

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