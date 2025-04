Carlos Negro habló de "fracaso estrepitoso" en los últimos 30 años y propuso crear "un plan" de seguridad con todos los partidos políticos

“Podemos hablar de 30 años, de tres décadas, podemos hablar de más, pero vamos a ponerlo en tres décadas porque me gusta situarme en el año 95, año en el que se sancionó la ley de seguridad ciudadana, ley que vino al Uruguay en aquella época a conjurar todos los problemas de seguridad pública y a terminar con la delincuencia en el Uruguay. Vamos a barrer las calles de delincuentes, decía un dirigente político de la época en ocasión de promocionar la ley de seguridad ciudadana. No se logró. No se barrió las calles de delincuentes, el fracaso fue estrepitoso y continuado. A partir de esa ley, las diferentes soluciones giraron en general sobre los mismos esquemas de punitivismo, de aumento de penas, creación de delitos, fórmulas fáciles, baratas y con una base intuitiva de que la cárcel iba a ser la solución privilegiada para todos los temas de seguridad. Llegamos al día de hoy, donde reitero, no nos ha acompañado sino el fracaso. Y este fracaso se ha acompañado de nuevas modalidades delictivas y nuevas tecnologías que han llegado para ocupar un lugar en el campo delictivo donde se requiere también de imaginación y nuevas tecnologías para ir detrás de estos fenómenos delictivos”, dijo Negro durante su presentación en un desayuno de trabajo convocado por la organización Somos Uruguay.