ALERTA SANITARIA

La Intendencia de Canelones alerta a la población por queso rallado adulterado en algunas marcas

El aviso a la población que hizo la Intendencia de Canelones es por la comercialización de dos marcas de queso rallado adulterado.

El queso rallado bajo advertencia de la Intendencia de Canelones. Foto: IMC.

En el marco del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev), la comuna canaria detectó la comercialización de productos adulterados bajo la denominación de “queso rallado”, por parte de las marcas Doña Teresita y Praderasur.

Estos productos no cuentan con habilitación y registro bromatológico, ni se ha identificado su lugar de producción. Por ello están siendo retirados del mercado.

Se recomienda a la población no adquirir ni consumir productos de estas marcas; y en caso de haberlos comprado, dirigirse al comercio proveedor para su devolución.

En aquellos casos donde estos productos son ofrecidos por internet o en ferias barriales, se recomienda verificar que cuenten con rótulos legibles, donde figure al menos la razón social del elaborador, los ingredientes, y el número de registro bromatológico.

En cuanto a las empresas del rubro, se insta a no adquirir ni vender estos productos adulterados.

