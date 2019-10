En esos audios se escucha a una mujer (con la voz un poco distorsionada) pedirle a Moreira que renueve una pasantía.

El intendente le dice que no puede renovar más pasantías porque “es un relajo”. “No podemos más, es un exceso, salvo que vos me vengas a convencer a mi personalmente pero si no, no”, agregó.

“Qué bandido, no perdés oportunidad”, le dice la mujer, a lo que Moreira responde: “No, no, por supuesto que no”.

Ese audio termina con un saludo entre ambos y el compromiso de encontrarse esa noche.

En un segundo audio Moreira es más explícito e invita a la mujer a tener relaciones sexuales, con un vocabulario soez.

No está claro aún cuándo ocurrió esa conversación y por qué fue grabada por la mujer.

Según pudo saber Subrayado, en el Partido Nacional evalúa por estas horas qué hacer y los pasos a seguir. Algunos ya plantearon echar a Moreira del Partido.