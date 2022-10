Carlitos Páez a 50 años de la tragedia de Los Andes: "Es un homenaje a la vida"

Páez expresó que "no es un momento de celebración sino de conmemoración, de recordar a los que no están. En definitiva la historia nuestra es un homenaje a la vida". Y agregó: “No me gusta ni la palabra tragedia, tampoco me gusta la palabra milagro porque milagro hubiera sido que hubiéramos aparecido los 45 vivos después de los 70 días”. Definió el hecho como “una historia de gente común que nos tocó vivir una historia extraordinaria”.