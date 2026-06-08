Cardona sobre quita de beneficios a autos eléctricos: "No estamos todavía en el momento oportuno de tomar esa decisión"

La ministra de Industria, Energía y Minería, sostuvo que el gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre quitar los beneficios a los autos eléctricos.

"Tengo evidencia, que es la que vamos a plantear en una mesa de trabajo como corresponde, de que no estamos todavía en el momento oportuno de tomar esa decisión y estamos intercambiándola como corresponde con Economía y Finanzas, con Presidencia", explicó Fernanda Cardona.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , había manifestado en el mes de mayo en ADM que el gobierno revisa "los incentivos a la compra de vehículos eléctricos desde el punto de el punto de vista impositivo" y que está previsto que sea para fines de 2026.

En ese sentido, el ministro remarcó que esto fue habilitado por el Presupuesto Nacional que se aprobó en 2025.

"La penetración de eléctricos que hay en Uruguay no la ven en ningún lado, y eso habla bien también de la UTE y su capacidad de disponibilizar energía", dijo Oddone.

Al momento, los vehículos eléctricos tienen beneficios en el Impuesto Específico Interno (Imesi).

Según la ministra, los vehículos eléctricos no aparece en la gráfica del parque automotor.

"Una cosa es mirar cómo aumentó la venta en un año y otra cosa es mirar cuánto representan los vehículo eléctricos dentro de todo el parque automotor. En un parque automotor de más de 1.200.000 autos la línea de los vehículos eléctricos no aparece todavía", señaló.

Cardona dijo que están trabajando el tema y que está bien lo que plantea el Ministerio de Economía de ver cómo se comporta el mercado respecto a esto, por lo que están viendo para tomar una decisión a nivel del Ejecutivo.

"Una cosa tiene que ver con la tributación sobre la compra del vehículo eléctrico, otra cosa tiene que ver con la tarifa que pagan las personas que cargan en su casa y otra cosa tiene que ver con las tarifas que se pagan por cargar en la vía pública", indicó.

Por su parte, el ministro de Ambiente Edgardo Ortuño, dijo que es importante defender el avance de la movilidad eléctrica y que ajustaría los incentivos a los autos vehículos de alta gama.

"Yo creo que este es un rumbo estratégico que hay que mantener y comparto con el Ministerio de Economía que hay que ajustar los incentivos. Debemos en esta perspectiva", manifestó.