Cardama: los motores para las patrulleras oceánicas demorarán un año más en llegar al astillero, informó la ministra

La ministra Sandra Lazo informó este miércoles en el Senado que en la reunión que mantuvo el 10 de octubre con el dueño del astillero Cardama, en Montevideo, allí el empresario “manifestó interés en postergar el plazo de cumplimiento del hito B, que es el de los motores” para las patrulleras oceánicas que construye para la Armada Nacional.

Según lo informado por Lazo, el dueño de Cardama adujo “demoras” del proveedor de los motores, la empresa Caterpillar.

Luego Lazo dijo que el 26 noviembre, “y sin aportar documentación alguna”, Cardama informó que el 18 de noviembre “recibió información de que los motores demorarán 12 meses”. Esto, dijo la ministra, fue “por la resolución de los contratos con Cardama”.

Esto quiere decir, agregó la ministra, que los motores demorarán “un año más” en llegar al astillero para las patrulleras oceánicas, lo que demorará aún más su construcción.

Temas de la nota Cardama

motores

patrulleras oceánicas