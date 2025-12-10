La ministra Sandra Lazo informó este miércoles en el Senado que en la reunión que mantuvo el 10 de octubre con el dueño del astillero Cardama, en Montevideo, allí el empresario “manifestó interés en postergar el plazo de cumplimiento del hito B, que es el de los motores” para las patrulleras oceánicas que construye para la Armada Nacional.
Cardama: los motores para las patrulleras oceánicas demorarán un año más en llegar al astillero, informó la ministra
La ministra de Defensa Sandra Lazo informó durante la interpelación en el Senado que a fines de noviembre Cardama avisó que los motores para las patrulleras oceánicas demorarán 12 meses más en llegar.
Según lo informado por Lazo, el dueño de Cardama adujo “demoras” del proveedor de los motores, la empresa Caterpillar.
Luego Lazo dijo que el 26 noviembre, “y sin aportar documentación alguna”, Cardama informó que el 18 de noviembre “recibió información de que los motores demorarán 12 meses”. Esto, dijo la ministra, fue “por la resolución de los contratos con Cardama”.
Sandra Lazo sobre Cardama: "Al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato"
Esto quiere decir, agregó la ministra, que los motores demorarán “un año más” en llegar al astillero para las patrulleras oceánicas, lo que demorará aún más su construcción.
