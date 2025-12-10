Sandra Lazo sobre Cardama: "Al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato"

La ministra de Defensa, Sandra Lazo , aseguró este miércoles durante la interpelación en el Senado que “al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato ” con el astillero Cardama , contratado por el gobierno anterior para la construcción de dos patrulleras oceánicas, y que la actual administración cuestiona y denunció ante la Justicia por lo que considera es una garantía falsa que presentó la empresa española, en un presunto intento de fraude o estafa al Estado uruguayo.

El senador interpelante Javier García (Partido Nacional) le exigió a la ministra que dijera si finalmente el gobierno iba a rescindir el contrato con Cardama, como anunció el presidente Yamandú Orsi a mediados de octubre en conferencia de prensa.

“¿Si o no? ¿Van a rescindir el contrato o no? Esa es la cuestión”, inquirió García, exministro de Defensa.

Seguí leyendo En vivo: interpelación a la ministra Sandra Lazo por el anuncio de rescisión del contrato con Cardama

A su turno, la ministra Lazo dijo que “como en la vida, hay situaciones complejas que no son blanco o negro”, y agregó: “Al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato. Porque es un proceso complejo, debería ser obvio. Pensé que lo habían comprendido cabalmente. Humildemente pensé que se había comprendido”.

En otro tramo de su intervención, Lazo dijo que “no hay plan B, el plan sigue siendo el plan A”. “El único plan es tener patrulleras oceánicas para Uruguay”, sentenció.

Antes de finalizar su intervención, Lazo citó informes técnicos recibidos por el Ministerio en el que, por ejemplo, se cuestiona "la estabilidad" de las patrulleras oceánicas. También había mencionado las demoras que anunció Cardama en recibir los motores (un año más) desde la empresa Caterpillar.

"Son todos problemas derivados de una estafa monumental", dijo Lazo, y agregó: "El avance del proyecto está plagado de inconvenientes, lo que hace prever el incumplimiento del contrato". "Estamos ante un gravísimo apartamiento del contrato", insistió.

Y al final agregó: "No dejamos de buscar opciones que nos permitan ejercer nuestra soberanía marítima. No hay otro camino que proveer de estos medios navales. Como dijo el presidente Orsi, que la población tenga la plena certeza de que las patrulleras van a estar. En eso estamos, intentando resolver este problema que hemos heredado".

La interpelación en vivo: