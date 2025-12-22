Cardama: Lazo confirmó que gobierno "no está dispuesto a dar un paso más en materia de pagos" hasta que la justicia resuelva

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, aseguró este lunes que el gobierno "no está dispuesto a dar un paso más en materia de pagos hasta tanto esto (el contrato) que está en un proceso judicial se resuelva".

Lazo confirmó que hubo una comunicación del dueño del astillero Cardama, donde se construyen las dos patrullas oceánicas encomendadas por contrato firmado por la administración de Lacalle Pou, que se había colocado la segunda quilla con la intención de generar un pago por parte del gobierno uruguayo.

La jerarca recordó que los observadores enviados por el Ministerio de Defensa Nacional permanecen en España y se suma una segunda inspección de Euro Veritas, una calificadora de prestigio internacional, que apoyará el trabajo de los representantes uruguayos. "Eso es, por ahora, lo que tenemos. Ojalá, pronto podamos resolver, porque lo que no está en cuestión es que necesitamos esas herramientas (patrullas), que, mientras tanto, seguimos trabajando para obtenerlas", subrayó.

Lazo confirmó que el próximo pago será liberado solo contra la colocación de los motores. "Está todo un poco en stand by", afirmó la ministra. "Pasamos de que se había parado todo a que estos últimos días hubo como una aceleración para la colocación de la quilla, que puede ser solamente presentarte una chapa", agregó. "Nosotros, lo que no estamos dispuestos a ceder es la calidad del material que vamos a recibir, porque de la calidad depende la seguridad de nuestros efectivos", concluyó.

