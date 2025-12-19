RECIBÍ EL NEWSLETTER
ACUSÓ DE "MALA INTENCIÓN POLÍTICA"

Sandra Lazo respaldó a los observadores de la Armada en Cardama y apuntó al exministro Javier García

La titular de Defensa Nacional calificó como "un cuestionamiento absurdo" a los integrantes de la fuerza y acusó al actual senador nacionalista de "mala intención política".

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, respaldó a los observadores de la Armada Nacional en el proceso de construcción de las patrullas oceánicas en el marco del contrato de Cardama con el gobierno uruguayo.

Lazo volvió a cuestionar al senador del Partido Nacional y exministro de Defensa Nacional, Javier García. "Frente a lo que ha sido un cuestionamiento absurdo a dos profesionales, a dos integrantes de nuestra Armada Nacional, todo el respaldo a ellos", afirmó. Lazo acusó a García de "mala intención política".

La ministra indicó que los miembros de la Armada Nacional siguen cumpliendo su tarea en el astillero, al tiempo que solicitaron tribunales de honor. Además, Lazo sostuvo que una calificadora de gran prestigio lleva adelante una inspección.

Lazo recordó que la continuación está en suspenso. "Por motivos obvios, estamos frente a una definición que va a ser desde el punto de vista jurídico y en eso estamos", aseguró.

La titular de Defensa Nacional enfatizó que lo principal es la calidad de las patrullas oceánicas para asegurar la seguridad de los efectivos de la Armada Nacional y también cubrir una necesidad de contar con embarcaciones para la custodia del mar uruguayo.

