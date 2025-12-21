Persecución terminó con un hombre detenido que circulaba en un auto con cocaína, tusi, éxtasis y marihuana

Ministerio del Interior Ministerio del Interior

Una persecución que tuvo lugar este domingo en Ciudad Vieja terminó con un hombre detenido con estupefacientes.

Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que el detenido, de 31 años y sin antecedentes, circulaba en un auto marca Renault Kwid color blanco.

Los efectivos incautaron un ladrillo de cocaína de 994 gramos, una bolsa ziploc conteniendo 15,99 gr de cocaína, 14 gr de cocaína rosa, un envoltorio conteniendo 6 trozos de pastillas de éxtasis y 6 pastillas enteras, un envoltorio con 4 pastillas de éxtasis, 157 pastillas éxtasis, 28 cartones de LSD cristal 0,31 grs, 5 gr de sustancia vegetal, USD 960 y $ 89.000.

Temas de la nota persecución

Ciudad Vieja

cocaína