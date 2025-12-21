Una persecución que tuvo lugar este domingo en Ciudad Vieja terminó con un hombre detenido con estupefacientes.
Persecución terminó con un hombre detenido que circulaba en un auto con cocaína, tusi, éxtasis y marihuana
La Brigada Departamental Antidrogas llevó adelante el procedimiento en la mañana de este domingo en las calles Piedras e Ituzaingó, en Ciudad Vieja. Los efectivos incautaron además, LSD, USD 960 y $ 89.000.
Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que el detenido, de 31 años y sin antecedentes, circulaba en un auto marca Renault Kwid color blanco.
Los efectivos incautaron un ladrillo de cocaína de 994 gramos, una bolsa ziploc conteniendo 15,99 gr de cocaína, 14 gr de cocaína rosa, un envoltorio conteniendo 6 trozos de pastillas de éxtasis y 6 pastillas enteras, un envoltorio con 4 pastillas de éxtasis, 157 pastillas éxtasis, 28 cartones de LSD cristal 0,31 grs, 5 gr de sustancia vegetal, USD 960 y $ 89.000.
Seguí leyendo
Policía investiga balacera en Piedras Blancas que dejó a una mujer asesinada y a cinco jóvenes heridos
Temas de la nota
Lo más visto
HASTA LAS 20 HORAS
Inumet emitió una advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas
RAFAEL Y TENIENTE GALEANO
Una mujer de 47 años muerta y cuatro jóvenes baleados dejó un tiroteo en la madrugada en Piedras Blancas
EL INFORME
Tres días de tiempo inestable: fin de semana con lluvias y algunas tormentas, pronostica Nubel Cisneros
FISCALÍA DE ESTUPEFACIENTES
Imputaron a tres integrantes de la banda de los Suárez, algunos estrechos colaboradores del Betito
HASTA LAS 17 HORAS
Dejá tu comentario