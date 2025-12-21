RECIBÍ EL NEWSLETTER
CIUDAD VIEJA

Persecución terminó con un hombre detenido que circulaba en un auto con cocaína, tusi, éxtasis y marihuana

La Brigada Departamental Antidrogas llevó adelante el procedimiento en la mañana de este domingo en las calles Piedras e Ituzaingó, en Ciudad Vieja. Los efectivos incautaron además, LSD, USD 960 y $ 89.000.

Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que el detenido, de 31 años y sin antecedentes, circulaba en un auto marca Renault Kwid color blanco.

Los efectivos incautaron un ladrillo de cocaína de 994 gramos, una bolsa ziploc conteniendo 15,99 gr de cocaína, 14 gr de cocaína rosa, un envoltorio conteniendo 6 trozos de pastillas de éxtasis y 6 pastillas enteras, un envoltorio con 4 pastillas de éxtasis, 157 pastillas éxtasis, 28 cartones de LSD cristal 0,31 grs, 5 gr de sustancia vegetal, USD 960 y $ 89.000.

Policía investiga balacera en Piedras Blancas que dejó a una mujer asesinada y a cinco jóvenes heridos

