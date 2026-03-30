Cardama: Defensa dispuso sumario a exjerarca nacionalista y busca recuperar lo construido tras ultimátum del astillero

El Ministerio de Defensa Nacional dispuso un sumario contra un asesor del exministro Javier García por su gestión en el caso Cardama .

La resolución fue firmada el 23 de marzo por la ministra Sandra Lazo contra el exdirector de Recursos Financieros Damián Galó, que es asesor del senador de la Lista 40 del Partido Nacional.

El sumario fue resuelto en base en el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), informó La Diaria.

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La resolución se basa en la omisión de un análisis financiero adecuado, falta de advertencias sobre riesgos económicos y repercusiones para el Estado uruguayo respecto a la compra de dos patrulleras oceánicas a Cardama.

El gobierno decidió rescindir el contrato con el astillero español luego de entender que la garantía ofrecida era “de papel”, según declaró en su momento el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

De acuerdo a la investigación, “existe una presunción de que la ausencia de advertencias formales o informales de riesgo financiero por parte de Galó podría configurar una omisión a sus deberes”. Fuentes nacionalistas indicaron que la información referida al sumario de Galó no fue comunicada al exjerarca.

En una carta remitida el 13 de marzo a Lazo a la que accedió Subrayado, Cardama respondió que la rescisión es "totalmente ilegítima". La empresa comunicó que dio por terminado el contrato con el Ministerio de Defensa por "incumplimiento del estado".

En la misiva, el astillero de Vigo reclama al Poder Ejecutivo retirar lo construido en el entendido que fue un trabajo "hecho a medida" para el Estado uruguayo.

En ese marco, indican que lo construido "no tiene ninguna utilidad para Cardama", pero ocupa lugar y genera "gastos e inconvenientes" para el astillero. Por lo que piden el retiro de lo construido "lo antes posible".

Por su parte, la ministra Sandra Lazo dijo que se está buscando la forma de poder realizar el traslado de la construcción.

"Ahora, estamos en la etapa de ver cómo nos hacemos de las necesarias herramientas que también tienen que ver con la soberanía nacional y con la seguridad en alguna medida y en etapa también de tomar las acciones necesarias desde el punto de vista legal para recuperar lo que nos pertenece y los daños que sufrimos de alguna manera tienen que ser reparados", afirmó la ministra.

Se busca recuperar la estructura construida por Cardama. "Es parte, nos parece que es justo que así sea, también saben que no es sencillo desde el punto de vista del traslado, no porque no nos pertenezca", remarcó.