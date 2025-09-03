"Capo Boss" sumó otro triunfo clásico: con una excelente conducción de Carlos Suárez derrotó a "Storm Summer"

“Capo Boss” cortó su racha negativa con una sólida victoria en el Clásico Rogelio Rodríguez y José M. Ferro, teniendo como socio de lujo al jockey Carlos Súarez, quien lo montó por primera vez.

El crédito del stud Los Salteños, que cuida Sergio Dorneles, batió por 1 ¼ cuerpo a “Storm Summer” empleando para los 1000 metros 57”76.

Estados Unidos: “Fierceness” se impuso en el Pacific Classic.

El campeón norteamericano “Fierceness” aprovechó la deserción, del favorito “Nysos” que acusó un problema tras ser herrado, para sumar otra perla a su collar de victorias.

El entrenado por Todd Pletcher debió sortear una mala suelta al irse contra la baranda auxiliar, que genero incertidumbre. Pero la pericia del gran jockey Jhon Velázquez revirtió la situación hasta colocarlo con su ritmo habitual detrás de los punteros.

En la recta final atacó con fuerza y sin oposición cruzó el disco con varios cuerpos de ventaja sobre “Journalism” sumando un éxito importante que lo coloca como uno de los grandes candidatos a ganar en la Breeders`Cup Classic.