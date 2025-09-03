RECIBÍ EL NEWSLETTER

"Capo Boss" sumó otro triunfo clásico: con una excelente conducción de Carlos Suárez derrotó a "Storm Summer"

"Fierceness” que aprovechó la deserción del favorito “Nysos”, se impuso en el Pacific Classic.

Por Antonio "Pato" Castro @

“Capo Boss” cortó su racha negativa con una sólida victoria en el Clásico Rogelio Rodríguez y José M. Ferro, teniendo como socio de lujo al jockey Carlos Súarez, quien lo montó por primera vez.

El crédito del stud Los Salteños, que cuida Sergio Dorneles, batió por 1 ¼ cuerpo a “Storm Summer” empleando para los 1000 metros 57”76.

El alazán, criado por el Haras Don Carlos, acumula seis éxitos, cinco clásicos.

si senor gano con facilidad el clasico francisco y aureliano rodriguez larreta
Seguí leyendo

"Si Señor" ganó con facilidad el Clásico Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta

Estados Unidos: “Fierceness” se impuso en el Pacific Classic.

El campeón norteamericano “Fierceness” aprovechó la deserción, del favorito “Nysos” que acusó un problema tras ser herrado, para sumar otra perla a su collar de victorias.

El entrenado por Todd Pletcher debió sortear una mala suelta al irse contra la baranda auxiliar, que genero incertidumbre. Pero la pericia del gran jockey Jhon Velázquez revirtió la situación hasta colocarlo con su ritmo habitual detrás de los punteros.

En la recta final atacó con fuerza y sin oposición cruzó el disco con varios cuerpos de ventaja sobre “Journalism” sumando un éxito importante que lo coloca como uno de los grandes candidatos a ganar en la Breeders`Cup Classic.

Temas de la nota

Lo más visto

video
esta mañana

Dos niños, tres adolescentes y dos adultos murieron en el incendio de una casa en Villa Española
RIGE HASTA LAS 18:00 HORAS

Inumet actualizó la advertencia por persistencia de tormentas puntualmente fuertes
Policiales

Buscan a un hombre de 28 años requerido por violencia de género; se llevó a sus hijos de 2 y 6 años
INICIAL Y PRIMARIA PÚBLICA

El bono escolar de 2.500 pesos se aplicará de forma gradual hasta alcanzar a todos los escolares en 2028
BPS

Devolución de excedente de aportes al Fonasa: ¿cómo saber si tiene saldo a cobrar y cuándo se hará el pago?

Te puede interesar

Fiscalía investiga incendio en el que murieron siete personas y aguarda pericias de Bomberos video
VILLA ESPAÑOLA

Fiscalía investiga incendio en el que murieron siete personas y aguarda pericias de Bomberos
Están atendiendo a esos estudiantes porque el impacto que tiene en la comunidad es muy fuerte, dijo consejera de Codicen video
TRAS MUERTE DE MENORES EN INCENDIO

"Están atendiendo a esos estudiantes porque el impacto que tiene en la comunidad es muy fuerte", dijo consejera de Codicen
Policía busca a Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, requerido por violencia de género; se llevó a sus hijos de 2 y 6 años video
SORIANO

Policía busca a Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, requerido por violencia de género; se llevó a sus hijos de 2 y 6 años

Dejá tu comentario