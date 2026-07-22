Capacitación en Batallón 15 de Florida: 18 policías fueron instruidos para manejar vehículos Cóndor

Varios funcionarios policiales recibieron capacitación para la conducción de vehículos blindados que se dan a préstamo desde el Batallón 15. Serán utilizados para recorrer zonas de alta criminalidad.

“Pensamos que se ha volcado todo el saber de esta unidad y el resultado sin duda va a ser positivo”, dijo el comandante en jefe, Pablo González.

“Ha sido exigente, han tenido conducción diurna, nocturna, en escenarios complejos, tratando de prepararlos de la mejor manera posible para lo que van a tener que enfrentar en otros ambientes”, remarcó.

Además, subrayó que mientras dure el préstamo, los vehículos son “como si fueran del Ministerio del Interior” y descartó la militarización.

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