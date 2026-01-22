RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROGRAMA VERANO EDUCATIVO

Canelones: presidente Orsi visitó la colonia educativa de ANEP en Salinas

El presidente Orsi recorre la escuela 262 de Salinas, donde funciona el programa Verano Educativo de la ANEP con niños y adolescentes.

Orsi-en-colonia-eductiva-ANEP-Salinas

Allí funciona el programa Verano Educativo con niños de la escuela Primaria y adolescentes del centro asociado de UTU.

El programa Verano Educativo ofrece un espacio lúdico y de recreación durante un mes para más de 10.500 escolares de todo el país, y cerca de 500 adolescentes.

El presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública Pablo Caggiani ha dicho varias veces ya que el receso de verano es muy largo (desde mediados de diciembre hasta el 1 inicio de los cursos en marzo), y que esto afectas de forma negativa el proceso de aprendizajes de los alumnos.

Por esto ubica al programa Verano Educativo como una forma de mantener a los estudiantes en un régimen de aprendizaje desde el juego y el intercambio con sus pares.

