El gobierno de Canelones lanzó una nueva campaña para facilitar el pago de la contribución inmobiliaria y tributos conexos.
Canelones lanzó plan de facilidades para pago de la contribución inmobiliaria; se puede financiar en pesos y hasta en 60 cuotas
La directora de Recursos Financieros de la comuna, Carolina López, dijo que la intendencia cuenta con una línea, la 1828 interno 83 opción 83 para que los usuarios reciban asesoramiento sobre su caso puntual.
El plan aplica a todos los padrones: urbanos, suburbanos y rurales.
La directora de Recursos Financieros de la comuna, Carolina López, dijo que hay facilidades de pago para deudas de contribución inmobiliaria y tributos como la tasa de recolección, de conservación de calles.
"La financiación es hasta 60 cuotas en pesos con suspensión del 100% de las multas y de los recargos". Y añadió: "El plazo de financiación va cambiando según el aforo del padrón, por el cual se va a suscribir un convenio, y la cantidad de propiedades que tenga el contribuyente".
