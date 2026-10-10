Federación de Basketball quiere construir una cancha para 4.000 personas en el Parque Roosevelt

La Federación Uruguaya de Basketball quiere construir una cancha para más de 4.000 personas en el parque Roosevelt.

El objetivo de la federación es contar con una cancha propia y no depender de escenarios ajenos. La Intendencia de Canelones otorgó un predio en El Pinar en régimen de comodato para la construcción de un centro de entrenamiento, pero no prosperó. Hoy plantean un estadio para 4.500 mil personas en el Roosevelt con capacidad para conciertos, eventos culturales y otros deportes con un parking para 430 plazas.

El jueves se realizó la primera reunión entre los representantes de la federación, la Intendencia y la Junta Departamental.

"Presentan un proyecto arquitectónico y un diseño muy agradable, muy favorable, que contempla las condiciones técnicas, pero también de modernidad, de capacidad, y lo ubican en un lugar del departamento que para nosotros, como zona, es estratégica para el desarrollo", sostuvo el secretario general de la Intendencia, Pedro Irigoin.

El predio que analizan otorgar para proyecto es sobre avenida a la playa.

"Para el tamaño del parque es una cuestión muy menor, estamos hablando de menos de dos hectáreas y media. Todo el proyecto, que implica mucho más que el estadio, sino que también estacionamiento, y la posibilidad de contar con una cancha alternativa. Y con respecto al arbolado, no hay inconveniente porque no se prevé tala de árboles, no es una zona arbolada, es bien descampada, porque ya se han realizado otras actividades", explicó.

La federación plantea que la obra estará financiada por el Banco República, el Banco Interamericano para el Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina.

El presidente de la federación indicó a Subrayado que la reunión fue muy favorable y que tendrán encuentros con otros actores, como los representantes del Municipio, para difundir el proyecto que consideran beneficioso para la zona y el basquetbol nacional.

RESPUESTA POR CRÍTICAS SOBRE TALA DE ÁRBOLES EN EL ROOSEVELT

El secretario general de la Intendencia de Canelones niega una tala de árboles indiscriminada en el parque. Sí reconoce la tala de árboles para el ensanche de la avenida de las Américas, obra del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

"Cada uno de los árboles que se retiran se va a sustituir por dos nuevos árboles, que muchos de los árboles históricos plantados ahí no se derribaron, sino que se trasladan. Hay un trabajo. A nadie le gusta la imagen de pasar y ver un montón de árboles talados. Es cierto, eso puede generar aspecto de incomodidad o que no guste, pero es una obra de transporte que se precisa, que soluciona un problema histórico de embotellamiento de todos lo días", sostuvo.