CONFERENCIA DE PRENSA A LAS 10

Cancillería anuncia hoy que el acuerdo Transpacífico decidió aceptar la adhesión de Uruguay

El acuerdo Transpacífico "acaba de aceptar la solicitud de adhesión de Uruguay. Resultados a la vista: trabajo que trasciende gobiernos a favor de los intereses de Uruguay", escribió el canciller Lubetkin.

Los países miembros del acuerdo Transpacífico decidieron en Australia iniciar el proceso de adhesión de Uruguay al tratado, lo que será anunciado este viernes en conferencia de prensa por el canciller Mario Lubetkin y la subsecretaria Valeria Csukasi.

Los miembros del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica (CPTPP por su sigla en inglés) publicaron este vienes en Melbourne (hora de Australia) un comunicado en el que, entre otros temas, informan que hay cuatro países interesados en sumarse a este acuerdo internacional: Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas e Indonesia, y anuncian que entre ellos, decidieron iniciar el proceso ahora solo con Uruguay.

“Hemos decidido iniciar el proceso de adhesión con Uruguay y, de ser pertinente, lo iniciaremos con los demás en 2026”, dice el comunicado de la asociación que reúne un grupo de países con costa sobre el océano Pacífico, entre ellos Canadá, México, Perú, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Malasia, Brunei, Vietnam y Japón.

Orsi celebró ingreso al Transpacífico, dijo que es "una política de Estado" y se mostró "expectante" por firmar con la UE

Con esta noticia, en la pasada madrugada Lubetkin publicó un mensaje en las redes sociales: "El CPTPP acaba de aceptar la solicitud de adhesión de Uruguay. Resultados a la vista: trabajo que trasciende gobiernos a favor de los intereses de Uruguay".

A esto siguió un posteo oficial de la Cancillería:

