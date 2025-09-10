RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN COMISIÓN POR PRESUPUESTO

Lubetkin expresó su voluntad de que el Parlamento uruguayo sea el primero en ratificar acuerdo con Unión Europea

En tanto, el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, habló de la expectativa de que a lo largo del semestre se apruebe el tratado en lo comercial por parte del Parlamento Europeo.

El canciller Mario Lubetkin concurrió este miércoles a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, donde planteó los principales lineamientos de la gestión en política exterior y las solicitudes presupuestales desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Al ser consultado sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el ministro fue optimista. "El acuerdo base ya está, está acordado. Ahora, hay que firmarlo. Hay que hacer el procedimiento por el cual el Consejo de la Unión Europea (los primeros ministros) lo aprueba y lo aprueba el Parlamento Europeo. De este lado, estamos todos en la misma línea, queremos que se apruebe", afirmó.

Lubetkin apostó a que el Parlamento uruguayo sea el primero en ratificar el acuerdo si se aprueba antes de fin de año en la reunión del Mercosur en Brasil. "Va a dar una señal precisa de cómo Uruguay se juega a la integración y al juego internacional para ganar nosotros", destacó.

En tanto, el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, habló de la expectativa de que a lo largo del semestre se apruebe el tratado en lo comercial por parte del Parlamento Europeo. También, el legislador manifestó la intención de que Uruguay sea el primer país del Mercosur en lograr la ratificación parlamentaria y que entre a regir en forma provisoria. "Eso es parte de la flexibilización de la que nosotros tanto hablamos, de esa modernización", afirmó.

