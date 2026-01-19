Canciller uruguayo explicó cómo sigue el proceso del acuerdo entre Mercosur y UE tras la firma

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin , explicó el proceso que seguirá el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea , luego de la firma en Paraguay.

“Tienen que autenticar cada una de las páginas de todo el documento, y mandar a cada uno de los cuatro países y ahí iniciar el trámite”, sostuvo Lubetkin. Podría tardar “un par de meses”.

“Ojalá antes de mediados de año Uruguay haya ratificado este acuerdo y sea el primer país, que no va a dar solo una señal hacia los países del Mercosur o la Europa comunitaria. Creo que va a dar una señal mucho más allá de eso, de cómo este país quiere jugar en función de pasar a una nueva fase”, señaló el canciller.