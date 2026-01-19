RECIBÍ EL NEWSLETTER
MARIO LUBETKIN

Canciller uruguayo explicó cómo sigue el proceso del acuerdo entre Mercosur y UE tras la firma

“Ojalá antes de mediados de año Uruguay haya ratificado este acuerdo y sea el primer país" que de "una señal", dijo Lubetkin.

Lubetkim-saludo-tras-firma-acuerdo-Mercosur-UE-foto-Presidencia

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, explicó el proceso que seguirá el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, luego de la firma en Paraguay.

Cada Parlamento del Mercosur debe ratificarlo, al igual que el de la Unión Europea.

Paraguay debe enviar el documento firmado y autenticado a Uruguay, para remitirlo al Parlamento.

“Tienen que autenticar cada una de las páginas de todo el documento, y mandar a cada uno de los cuatro países y ahí iniciar el trámite”, sostuvo Lubetkin. Podría tardar “un par de meses”.

“Ojalá antes de mediados de año Uruguay haya ratificado este acuerdo y sea el primer país, que no va a dar solo una señal hacia los países del Mercosur o la Europa comunitaria. Creo que va a dar una señal mucho más allá de eso, de cómo este país quiere jugar en función de pasar a una nueva fase”, señaló el canciller.

