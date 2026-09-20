Canciller se reunió con presidente suizo y destacó cuotas para Uruguay en el marco del acuerdo EFTA-Mercosur

El canciller, Mario Lubetkin, se reunió este sábado con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, y destacó la ratificación del acuerdo comercial entre la Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercosur, por parte del Parlamento suizo.

El EFTA es el grupo de países que incluye a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein para el canciller este acuerdo es importante debido a que son países de alto poder adquisitivo, que tienen una demanda creciente en productos de alta calidad y donde la imagen de Uruguay es la de un país de calidad, con inocuidad alimentaria de sus productos, con una capacidad competitiva en el sector de servicios y farmacéutico.

El canciller explicó que en 2025, sin el acuerdo vigente, Uruguay ya colocaba productos en ese mercado por USD 54 millones, de los cuales cerca de USD 48 millones correspondían a carne bovina.

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Agregó que el resto del comercio incluía productos de mar, arroz, cítricos, vino, lana, servicios e inversiones. Con el acuerdo activado, Uruguay accedería a la desgravación arancelaria del 97% de sus bienes.

Según información brindada por el ministro, Suiza y Liechtenstein otorgarán una cuota de aproximadamente 3.000 toneladas de carne bovina, mientras que Noruega se comprometió a 665 toneladas. Además, Suiza reservó una cuota especial de 50.000 hectolitros de vino libre de aranceles y 2.000 toneladas de miel sin cargas arancelarias.

Se espera que el convenio quede en funcionamiento primero para Noruega e Islandia, a partir del 1º de noviembre, mientras que Suiza y Liechtenstein, lo harán recién en 2027.