Canciller Lubetkin recibe a su par de Argentina junto al intendente de Paysandú por planta de hidrógeno verde

El canciller Mario Lubetkin recibe este miércoles de tarde a su par de Argentina Pablo Quirno y al gobernador de la provincia de Entre Ríos Rogelio Frigerio. El encuentro es por la instalación en Paysandú de una planta industrial de hidrógeno verde , algo que despertó críticas de la población del lado argentino, y la inquietud de las autoridades del país vecino.

En la reunión estará presente el intendente de Paysandú Nicolás Olivera y los ministros de Ambiente Edgardo Ortuño y de Industria Fernanda Cardona.

La reunión bilateral ocurre pocas horas después de que el Ministerio de Ambiente le otorgara a la empresa HIF Global la viabilidad ambiental de localización de la planta industrial en Paysandú, con una inversión de 6.000 millones de dólares.

La resolución de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, a la que accedió Subrayado, establece que el proyecto fue clasificado en la categoría C como "proyectos de actividades, construcciones u obras, cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, y que se encuentren o no previstas medidas de prevención y mitigación".

Al otorgarse la viabilidad de localización y la categorización C, ahora, HIF Uruguay S.A. deberá presentar la solicitud de autorización ambiental previa. El estudio de impacto ambiental completo deberá "analizar en forma completa la relación entre el proyecto y el medio ambiente".