Canciller Lubetkin recibe a su par de Argentina junto al intendente de Paysandú por planta de hidrógeno verde

El canciller Mario Lubetkin recibe este miércoles de tarde a su par de Argentina Pablo Quirno y al gobernador de la provincia de Entre Ríos Rogelio Frigerio. El encuentro es por la instalación en Paysandú de una planta industrial de hidrógeno verde, algo que despertó críticas de la población del lado argentino, y la inquietud de las autoridades del país vecino.
En la reunión estará presente el intendente de Paysandú Nicolás Olivera y los ministros de Ambiente Edgardo Ortuño y de Industria Fernanda Cardona.
La reunión bilateral ocurre pocas horas después de que el Ministerio de Ambiente le otorgara a la empresa HIF Global la viabilidad ambiental de localización de la planta industrial en Paysandú, con una inversión de 6.000 millones de dólares.
La resolución de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, a la que accedió Subrayado, establece que el proyecto fue clasificado en la categoría C como "proyectos de actividades, construcciones u obras, cuya ejecución pueda producir impactos ambientales negativos significativos, y que se encuentren o no previstas medidas de prevención y mitigación".
Al otorgarse la viabilidad de localización y la categorización C, ahora, HIF Uruguay S.A. deberá presentar la solicitud de autorización ambiental previa. El estudio de impacto ambiental completo deberá "analizar en forma completa la relación entre el proyecto y el medio ambiente".
