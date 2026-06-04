Canciller Lubetkin anunció el inicio del proceso para que ciudadanos chinos ingresen a Uruguay sin visa

El canciller Mario Lubetkin anunció este jueves el inicio del proceso para que los ciudadanos chinos puedan ingresar a Uruguay sin la necesidad de tener una visa.

El anuncio realizado por Lubetkin fue en la despedida del embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong, y por indicación del presidente Yamandú Orsi, informó la Cancillería.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se considera que la medida favorecerá especialmente el creciente turismo de esa parte del mundo.

La medida es en reciprocidad a la tomada por las autoridades chinas a comienzos de 2025 y permitirá multiplicar este sector tan sensible para el desarrollo económico del país, se agregó. Embed Por indicación del presidente Orsi, el canciller Lubetkin anunció hoy en la despedida del embajador Huang Yazhong el inicio del proceso para que los ciudadanos chinos ingresen a Uruguay sin visa, lo que favorecerá especialmente el creciente turismo de esa parte del mundo. Esta… pic.twitter.com/lqqeG3qdod — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) June 4, 2026

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