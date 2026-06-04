El canciller Mario Lubetkin anunció este jueves el inicio del proceso para que los ciudadanos chinos puedan ingresar a Uruguay sin la necesidad de tener una visa.
Canciller Lubetkin anunció el inicio del proceso para que ciudadanos chinos ingresen a Uruguay sin visa
La medida es en reciprocidad a la tomada por las autoridades chinas a comienzos de 2025 y permitirá multiplicar el turismo de esa parte del mundo.
El anuncio realizado por Lubetkin fue en la despedida del embajador de China en Uruguay, Huang Yazhong, y por indicación del presidente Yamandú Orsi, informó la Cancillería.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, se considera que la medida favorecerá especialmente el creciente turismo de esa parte del mundo.
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La medida es en reciprocidad a la tomada por las autoridades chinas a comienzos de 2025 y permitirá multiplicar este sector tan sensible para el desarrollo económico del país, se agregó.
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